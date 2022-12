Índice da construção civil fica em 0,69% em novembro no Pará

Os índices da construção civil no Pará registraram 0,69% no último mês de novembro, segundo os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção Civil - SINAPI, divulgados nesta sexta-feira (9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O valor é 1,86 ponto percentual a menos do que em outubro deste ano. O mês de novembro ficou em sexto lugar durante o período de 1 ano. Já o custo médio do m², o SINAPI apontou que, para novembro de 2022, o valor ficou em R$1.669,74. Em outubro esse valor foi de R$1.658,27 no Estado.

Já a variação percentual no ano, a pesquisa mostra que o índice ficou em 9,82% no Pará, já a variação percentual dos últimos 12 meses atingiu a porcentagem de 10,41%. Na esfera nacional, a construção civil registrou o índice de 0,15% em novembro, 0,23 ponto percentual abaixo de outubro (0,38%) e menor taxa desde julho de 2020.

O acumulado nos últimos doze meses no país foi para 11,38%, resultado pouco abaixo dos 12,41% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O acumulado no ano fechou em 10,81%. Em novembro de 2021 o índice havia sido 1,07%.

O custo nacional da construção no Brasil, por metro quadrado, que em outubro tinha fechado em R$ 1.675,46, passou em novembro para R$ 1.677,96, sendo R$ 1.000,47 relativos aos materiais e R$ 677,49 à mão de obra.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)