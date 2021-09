A Hydro Paragominas é vencedora do 23º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira 2021. A premiação aconteceu no último dia 08 e é realizada, anualmente, pela Revista Minérios e Minerales com o objetivo de valorizar as iniciativas desenvolvidas na indústria mineral. O júri é independente e formado por acadêmicos e especialistas no mercado.

A mineradora que também foi premiada em 2020, venceu com dois cases na edição do prêmio este ano: “Aplicando o protocolo sanitário contra Covid-19 na Hydro Paragominas” e "Procedimento para desativação de barramento de água com controle e monitoramento geotécnico e ambiental". O evento contou com painéis digitais sobre barragem e tratamento de rejeitos, britagem e moagem, manutenção industrial, lavra, mina subterrânea, tecnologias e processos e meio ambiente e segurança.

O case "Procedimento para desativação de barramento de água com controle e monitoramento geotécnico e ambiental" foi produzido pelas equipes de geotecnia, meio ambiente e infraestrutura de minas, com auxílio da equipe de segurança do trabalho. Um esforço que envolveu mais de 60 pessoas, ao longo de todo o processo para a conclusão da desativação, finalizada em 2019. Com o objetivo de desativar o barramento de acumulação de água, o açude B7, a equipe trabalhou na recuperação das áreas alagadas. Todo o processo envolveu seis etapas com a elaboração do plano, corte do talude, revegetação do talude com grama em placa, salvamento de fauna, além de inspeções geotécnicas e ambientais.

Já no projeto “Aplicando o protocolo sanitário contra Covid-19 na Hydro Paragominas”, as ações foram desenvolvidas com o intuito de garantir a continuidade das atividades na planta, resguardando a segurança de todos os empregados. A Hydro Paragominas criou um comitê de crise para Covid-19, com um plano de ações que continuará em vigor, enquanto durar a pandemia. Entre os mais de 50 procedimentos desenvolvidos, estão o suporte médico e social, com orientação médica a gestores e empregados, a criação de um centro de triagem médica e suporte psicossocial aos empregados com avaliação e encaminhamento para o tratamento, além da testagem em massa. Para esclarecer outras dúvidas, também foi criada uma central de saúde 24 horas com atendimento de telemedicina.

Seguindo os protocolos sanitários das autoridades de saúde, a capacidade dos postos de trabalho e refeitórios foi reduzida e foram adotados o uso da modalidade teletrabalho e o afastamento das pessoas do grupo de risco com a manutenção dos empregos e benefícios e utilização de tecnologia UV para desinfecção dos locais.