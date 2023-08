Hospital Adventista de Belém celebra 70 anos de fundação com jantar comemorativo

Um jantar para mais de 400 talheres comemorou, na noite desta terça-feira (28), os 70 anos de atuação do Hospital Adventista de Belém.

O evento na Estação das Docas reuniu diretores, médicos e associados do Hospital e convidados, como o governador Helder Barbalho, deputados estaduais e executivos, a exemplo do diretor administrativo da TV Liberal, Fernando Nascimento.

Hospital Adventista de Belém comemora 70 anos de fundação Diretor administrativo da TV Liberal, Fernando Nascimento Diretores e familiares Governador Helder Barbalho entre diretores do Hospital Adventista de Belém

A celebração marcou-se pelo reconhecimento da qualificação dos profissionais do Hospital Adventista de Belém bem como pelo legado de aprimoramento dos serviços médicos prestados.

Um dos pontos altos da noite foi a notícia do lançamento da embarcação que em breve prestará serviços de saúde às comunidades ribeirinhas, começando pela Ilha do Marajó, conforme explicou o diretor administrativo do Hospital, Jackson Freire.

"A estrela da noite é a 'Estrela da Manhã', o barco que nós vamos lançar no ano que vem. Esse barco está pronto, inclusive, ele está atracado aqui na Estação dos Docas e com ele nós queremos continuar a nossa missão que deu origem a tudo isso”, afirmou o diretor.

Barco com especialidades médicas para comunidades ribeirinhas

Jackson Freire explicou que a embarcação atenderá prioritariamente às comunidades ribeirinhas com consultas médicas, odontológicas, e também com ações educativas.

“O barco será preparado para fazer pequenas cirurgias, faremos entregas de medicamentos. Enfim, nós queremos continuar sendo úteis à comunidade, uma benção para o nosso povo”, disse Freire.

O diretor informou, ainda, que o Hospital tem projetos tanto para a parte estrutural da instituição com a criação de novos leitos, salas cirúrgicas e equipamentos de ponta, quanto para se estabelecer como Hospital-Escola.

“A gente tem gratidão por esses 70 anos, mas entende também que a gente tem uma responsabilidade com o futuro. Então, para nós, esses 70 anos representam um novo começo. Nós temos grandes projetos, como ser um Hospital-Escola com residências médicas para Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição. Queremos continuar cuidando bem dos nossos pacientes com qualidade, segurança e modernidade", frisou o diretor administrativo.

O diretor médico do Hospital, Markus Barcellos, que é anestesiologista, destacou a alegria de integrar a comunidade hospitalar há 31 anos. "Eu me alegro porque eu fui o primeiro funcionário da recepção do hospital, quando eu entrei eu disse à psicóloga que me entrevistou, a razão pela qual vocês devem me contratar é porque eu não quero esse lugar. Ela achou graça e disse: 'por que você está aqui?'. Porque é a porta de entrada, eu quero ser o melhor funcionário, me dedicar ao máximo e vocês vão me promover e quem sabe eu não assumo essa diretoria? Então, para mim, é um prazer ter sido funcionário do hospital, acadêmico de medicina, médico e diretor".

"Estou diretor há 13 anos e daqui a quatro anos eu encerro a atividade e vou colocar esse legado na mão de outro. Eu vou me aposentar da área administrativa, vou seguir só na área médica, contou Markus Barcellos emocionado.

Entre os convidados, o diretor administrativo da TV Liberal, Fernando Nascimento, elogiou a capacidade de modernização do Hospital Adventista de Belém em sete décadas de existência.

Fernando Nascimento afirmou que conheceu o hospital quando ele ainda era de madeira. "Era um hospital de madeira, os médicos que o dirigiam e atuavam, nas mais diferentes especialidades, moravam nos fundos do hospital, onde ainda tem um jambeiro, aliás, até hoje. Então essa trajetória de 70 anos contribui para o Pará, como todo e com uma vitalidade extraordinária do ponto de vista de atualização tecnológica porque hoje não se pratica medicina sem tecnologia e não há avanços se você não tiver profissionais capacitados por trás da tecnologia".

"O hospital tem um quadro de pessoal muito especializado que se torna amigo dos pacientes. É uma alegria constatar essa vitalidade do Hospital Adventista de Belém que chega aos 70 anos com corpinho de 18", afirmou Fernando Nascimento sorrindo.