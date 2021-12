Hospitais públicos oferecem vagas de emprego em Belém, Ananindeua e Barcarena

Três hospitais públicos estão selecionando candidatos para atuarem nas cidades de Ananindeua, Belém e Barcarena. As oportunidades são para interessados que desejem trabalhar nas áreas assistenciais e administrativas. Pessoas com Deficiência (PCD) também podem se candidatar.

Para participar do processo seletivo, é necessário cadastrar o currículo no site da entidade: https://www.prosaude.org.br. Em seguida, acessar o menu "Trabalhe Conosco" e, depois, buscar pela opção "Conheça nossas oportunidades". Clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Os currículos passarão por triagem e os selecionados devem ser contatados para a realização das próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Cada etapa do processo seletivo será realizada no próprio local da vaga. Todas as fases são eliminatórias.

Vagas

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), os candidatos têm oportunidade de trabalho para o cargo de técnico de enfermagem, com prazo para inscrição até o dia 29 de dezembro, e enfermeiro, com inscrições abertas até o dia 30 do mesmo mês.

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, existem oportunidades para auxiliar de farmácia, técnico de enfermagem e enfermeiro, com inscrições até o dia 16 de janeiro de 2022.

No Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan, os candidatos podem se inscrever para a vaga de estoquista. A inscrição vai até 30 de dezembro.