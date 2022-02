Hortaliças, legumes e verduras aumentam em 2022; confira os preços em Belém

O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese/PA) divulgou uma pesquisa que aponta aumento no preço das hortaliças, verduras e legumes consumidos no Pará ao comparar janeiro deste ano e dezembro de 2021. Neste período, os maiores reajustes de preços ocorreram nos seguintes produtos:

cenoura, que acumulou alta de 13,27%; cebola, com alta de 10,34%; beterraba, com alta de 6,83%; maxixe, com alta de 3,31%; pimentão verde, com alta de 2,83%; batata lavada, com alta de 2,62%; batata doce branca, com alta de 2,41%; quilo do chuchu, com alta de 2,35%, maço do cheiro verde, com alta de 2,09% repolho, com alta de 1,19%.

No mesmo período analisado, poucos produtos da categoria apresentaram quedas de preços, com destaque para o maço de alfavaca (-4,13%), seguido do maço de feijão verde (-3,05%), do maço da cebolinha ( -2,92%), do maço do cariru (-2,00%), do kg do quiabo (1,61%), do maço da chicória (-1,25%) e do maço da couve (-1,06%).

O levantamento mostra ainda que, nos últimos 12 meses (de janeiro de 2020 a janeiro de 2021), a maioria das hortaliças, verduras e legumes comercializados em feiras livres e supermercados da grande Belém apresentou aumentos de preços superiores à inflação em torno de 10% para o mesmo período.

Por exemplo, o quilo do pimentão verde aumentou seu preço em de 38,94%, seguido do quilo da batata doce branca com alta de 23,46%, do quilo da batata doce rosa com alta de 20,16%, do quilo repolho com alta de 20%, do quilo da abóbora com alta de 19,16%, do maço do cheiro verde com alta de 18,45%, do quilo do pepino com alta de 18,45%, do maço da alfavaca com alta de 16%, do quilo do chuchu com alta de 15,98%, do quilo da beterraba com alta de 14,16%, do quilo da cenoura com alta de 9,90%, do quilo da cebola com alta de 9,21%, do quilo da macaxeira com alta de 5,89%, do maço da couve com alta de 2020%, do maço da chicória com alta de 1,94% e o quilo do maxixe com alta de 1,58%.

Ainda neste período, o produto que se destacou por sua queda de preços foi o quilo da batata lavada (-9,70%), seguida do maço do feijão verde (-4,50%), do maço da cebolinha (-2,35%), do maço do jambu (-1,83%), do maço da alface (-1,31%) e do maço do Cariru (-1,01%).

Veja o preço médio das hortaliças, verduras e legumes em Belém: