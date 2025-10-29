Homenageado em Paris, Brasil mostra força do cacau amazônico e baiano

No Parque de Exposições do Porte de Versailles, Pará reúne delegação com produtores de municípios paraenses e entidades como Fiepa, Ceplac, Sebrae (Foto: Comunicação / Fiepa)Como país homenageado na 30ª edição do Salon du Chocolat, o Brasil marcou presença com o maior estande de sua história no evento parisiense. A cerimônia de abertura, que ocorreu nesta quarta-feira (29), destacou a valorização crescente da cultura cacaueira e da verticalização produtiva, com ênfase nos estados do Pará e da Bahia, reconhecidos como líderes mundiais na produção de cacau de qualidade. O evento, realizado no Parque de Exposições do Porte de Versailles, reúne 500 expositores de 60 países.

O Pará foi representado por oito produtores de diferentes regiões, sendo Castanhal e São Francisco do Pará (Rio Guamá); Medicilândia, Uruará, Rurópolis e Pacajá (Xingu); e Novo Repartimento (Lago de Tucuruí). A participação brasileira no Salon du Chocolat, de Paris, é uma realização da MVU Empreendimentos. A organização da missão é a mesma do Chocolat Festival no Brasil, exterior e em Belém, com correalização da Sedap, com apoio da FAEPA, SEBRAE, CEPLAC e FIEPA.

O secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Sedap), Francisco Neto, ressaltou a importância de levar os produtores para conhecer o mercado internacional e abrir novas oportunidades. “Sem o produtor, não há justificativa para a existência deste evento, eles são os verdadeiros protagonistas dessa cadeia. Já ocupamos, no passado, a posição de maior produtor mundial de cacau, e acredito que podemos retomá-la. Temos extensão rural e pesquisa de qualidade, solos altamente propícios e instituições técnicas atuantes, que desempenham papel fundamental no acompanhamento técnico e no apoio direto ao produtor”.

Salon du Chocolat é um evento que funciona como vitrine de reconhecimento internacional alcançado pelas amêndoas amazônicas (Foto: Divulgação / Fiepa)Como avanços recentes, foram pontuados a distribuição de mais de 12 milhões de sementes em 2024, e o fortalecimento de sistemas agroflorestais e programas de suporte técnico e financeiro aos produtores, sempre com foco em sustentabilidade.

Para Marco Lessa, CEO da MVU e organizador da missão brasileira em Paris, a transformação do setor cacaueiro brasileiro é resultado de um esforço coletivo. Ele recordou que, até 2009, nenhuma embalagem de chocolate nacional destacava o cacau como ingrediente principal.

“A partir de 2014, com o movimento Pró-Cacau e o engajamento de produtores, instituições e pessoas dedicadas, o cenário começou a mudar. Hoje, o Brasil conta com mais de 350 marcas de chocolate de origem, unindo preservação ambiental, geração de renda e transformação social, com mais de 100 mil produtores e cerca de 800 mil pessoas diretamente ligadas à cadeia do cacau”, declarou o empreendedor.

Jader Adriano, representante dos produtores da região amazônica, enfatizou a superação histórica do setor. Segundo ele, o cacau, por muito tempo, foi visto como um produto de baixa qualidade, mas agora a industrialização e a agregação de valor aos produtos amazônicos já é uma realidade.

Graças ao trabalho coletivo, das cooperativas, dos grupos organizados e dos produtores, conseguimos transformar essa realidade”. Adriano mencionou o reconhecimento internacional alcançado pelas amêndoas amazônicas e a importância de eventos como o Salon du Chocolat para fortalecer o setor e abrir novas oportunidades.

“Estamos avançando na estruturação do mercado, entendendo melhor nossos consumidores e buscando ocupar espaços de destaque, com produtos de origem amazônica e de alto valor agregado”, concluiu o produtor paraense.