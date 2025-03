Haddad se reunirá com Executiva do PT para tratar de projeto de IR e consignado privado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar de uma reunião da Executiva Nacional do PT, nesta quarta-feira, 20, para tratar de dois temas caros ao governo: o consignado privado e o projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR).

Em relação ao consignado privado, Haddad destacou que o objetivo é mobilizar sindicatos e centrais para fazerem chegar à população a informação de que as pessoas podem substituir um empréstimo caro por outro mais barato.

"Ele pode criar uma concorrência entre os bancos para que eles ofereçam o melhor produto e ele pode migrar de uma situação para outra, o que vai evitar o superendividamento. O que superendivida as famílias é menos a dívida do que o juro. O juro é o que faz com que a dívida se torne impagável. E com esse mecanismo as pessoas vão ter um crédito barato e vai evitar o superendividamento", disse o ministro.

Em relação ao projeto de ampliação do IR, Haddad destacou que esta foi uma promessa de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e que a Fazenda passou mais de um ano estudando a proposta para ampliar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil.

"Nós tínhamos até desejo de ter mandado ano passado, mas em virtude das mudanças pedidas pelo Presidente da República nós adiamos para esse ano. Mas fizemos vários estudos mostrando a viabilidade da proposta e a consistência fiscal da proposta. Ela é neutra do ponto de vista fiscal. Então eu vim explicar isso para a executiva, vamos discutir outros assuntos certamente também, mas esses são os dois principais", disse o ministro.