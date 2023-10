Haddad nega ‘descompromisso’ do governo com meta fiscal após fala de Lula

Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira (30), na sede do Ministério da Fazenda, o titular da pasta, Fernando Haddad, comentou sobre as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que a meta de déficit zero nas contas públicas em 2024 “dificilmente” será cumprida. Segundo Haddad, “não há descompromisso” fiscal da parte do governo ou do presidente.

“Muito pelo contrário. Se ele (Lula) não estivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio da área econômica para orientar o Congresso”, disse o ministro sobre o assunto.

O déficit zero nas contas públicas só será alcançado se foram adotadas medidas para aumentar a arrecadação, de até R$ 168 bilhões. Porém, na sexta-feira (27), Lula disse que não deseja abrir o ano de 2024 com cortes em investimentos. "Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero", disse, na ocasião.

"Eu não quero fazer corte de investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que que é? De 0,25%. O que é? Nada. Absolutamente nada. Vamos tomar a decisão correta e vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil", continuou o presidente.

A declaração ocorreu no momento em que o Ministério da Fazenda tenta garantir maior celeridade na aprovação de medidas consideradas importantes pela equipe econômica para o equilíbrio orçamentário no próximo ano.