Lula volta a despachar do Planalto após cirurgias

Depois de três semanas em recuperação no Palácio da Alvorada por ter feito uma cirurgia no fêmur e na bacia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a despachar nesta segunda-feira (23). Na agenda oficial do mandatário consta uma reunião às 15h com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

Lula também fez um procedimento chamado blefaroplastia, para remover o excesso de pele nas pálpebras. Durante o período de recuperação, ele ficou recluso. Na última sexta-feira (20), participou por videoconferência da cerimônia de celebração dos 20 anos do programa Bolsa Família. Foi a 1ª aparição pública desde os procedimentos.

VEJA MAIS

A recomendação médica foi para que Lula ficasse 15 dias em recuperação no Palácio da Alvorada sem receber visitas para evitar infecções virais. O presidente estava liberado para trabalhar, desde que fosse de sua residência e com intervalos para as sessões de fisioterapia.

No começo, Lula chegou a conversar com ministros por telefone, mas não registrou em sua agenda pública. Em 10 de outubro, encontrou-se com seu chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro, presencialmente.