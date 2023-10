R70: 'Não é possível tanta irracionalidade', afirma Lula sobre crianças atingidas pela guerra

Novo medicamento

Antiviral para a dengue desenvolvido pela Janssen demonstrou pela primeira vez efeito contra o vírus em testes clínicos.



Ranking de pesquisa

Lista elaborada anualmente pela Universidade Stanford coloca 1.294 brasileiros no ranking dos cientistas mais influentes do mundo.

(J. Bosco / O Liberal)

"Não é possível tanta irracionalidade.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, fez um novo apelo pela proteção das crianças atingidas pelo conflito entre Israel e Hamas, nesta sexta-feira. Petista participou, por videoconferência, da cerimônia de comemoração dos 20 anos do programa Bolsa Família.

BOLSONARO

POPULARIDADE

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama à capital paraense, nesta sexta-feira, mobilizou centenas de apoiadores. O casal foi recebido por uma multidão no aeroporto de Belém e de lá acompanhado em carreata até uma churrascaria na avenida Augusto Montenegro. Até os mais fiéis ao ex-presidente ficaram surpresos com a popularidade de Michelle, que, mesmo sem mandato, foi tratada como uma celebridade. Simpática, a ex-primeira-dama postou vídeos nas redes sociais usando uma bolsa com a palavra “égua” e dançando ao som da cantora paraense Joelma. Com tanto carinho, Michelle já disse mais de uma vez que não descarta uma candidatura na próxima disputa presidencial.

CLIMÃO

CANDIDATURA I

Acompanhado de sua comitiva - formada por políticos, convidados e agregados -, o governador Helder Barbalho cumpriu agenda em dois municípios, São Miguel do Guamá e Bonito, na tarde e noite de ontem, para inaugurar a mesma obra: a pavimentação de 28 quilômetros da rodovia PA-322, no nordeste do Pará. Tudo corria bem até o deputado federal Antônio Doido (MDB) levantar a mão de Pio X Junior, irmão do prefeito de São Miguel do Guamá, Eduardo Pio X (MDB), e lançar a pré-candidatura do rapaz, que ainda nem definiu seu partido, à prefeitura de Irituia. O constrangimento foi geral, visto que o atual prefeito do município, Marcos Tonheiro (PL), também estava no palanque. Ao lado da vice-governadora, Hana Ghassan, o governador fez de conta que não ouviu.



CANDIDATURA II



Aliás, desde que voltou da abençoada viagem de visita ao papa Francisco, o governador parece estar focado em apenas uma candidatura: a de sua vice, Hana Ghassan, ao governo do Estado.



AGENDA



Ele criou uma intensa agenda para a vice-governadora e, também ontem, entre um evento e outro, tirou um tempinho para anunciar junto com ela um novo concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Eles adiantaram a notícia, mas a divulgação da banca organizadora será feita somente na próxima segunda-feira, 23, no Diário Oficial do Estado (DOE). Nas agendas em que o governador não pode estar, Hana tem ido à frente.

ZONA

FRANCA



Experiente economista e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) gostou do que leu em uma breve análise do projeto de lei (PL) apresentado pela deputada federal Elcione Barbalho (MDB-PA), na última semana, na Câmara Federal, que prevê a implantação de uma “Zona Franca da Bioeconomia” na Região Metropolitana de Belém (RMB). Entre outros fatores positivos, a nova zona poderá ajudar no programa de descarbonização do Brasil.



ESTÍMULO



O professor avalia que tendo este setor um faturamento estimado em US$ 284 bilhões por ano, segundo estudos comparativos da Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI), a criação de uma área de livre comércio de importação, exportação e incentivos fiscais especiais vai desenvolver, diversificar e fortalecer as cadeias produtivas da bioeconomia na região, além de estimular o desenvolvimento econômico sustentável e de baixo carbono.

CONCESSÃO

SUSPENSÃO



O Ministério Público Federal (MPF) expediu nesta sexta-feira (20) recomendação ao governo do Estado do Pará, à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) para que suspendam, imediatamente, o processo licitatório para concessão das Unidades de Manejo Florestal 5ª e 6ª da Floresta Estadual do Paru, no oeste do Estado. No documento, o MPF afirma que “mesmo reconhecendo que as unidades de manejo estão no limite da zona intangível – de proteção integral – da Terra Indígena Zo’é, o governo paraense não buscou a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para avaliar eventuais impactos sobre os povos isolados ou de recente contato que habitam a região”.

Em Poucas Linhas

► Sem sinal de pagamento, médicos das Unidades de Pronto Atendimento do Jurunas e da Terra Firme entram em estado de greve neste sábado. As duas unidades têm administração terceirizada, mas o Sindicato dos Médicos divulgou nota chamando a responsabilidade à Secretaria de Saúde do Município. “Os profissionais prestam serviços para o poder público. A Sesma não pode se eximir. A responsabilidade por esse descaso recai sobre ela”, diz trecho da nota.

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) se prepara para mais uma edição do Congresso Brasileiro de Enfermagem, que este ano ocorre em João Pessoa (PB). A presidente, enfermeira Danielle Cruz, embarca neste domingo com a delegação paraense para o estado da Paraíba, para participar das atividades do que é o maior congresso de saúde da América Latina.



► Marcado para este sábado, na sede do Grêmio Português, a festa do industrial da panificação e confeitaria, evento que reúne cerca de mil convidados, entre empresários, fornecedores e amigos do setor, tem na programação, além do tradicional jantar, sorteios de prêmios, homenagens especiais e área de exposição e degustação.



► Na recente inauguração de pavimentação de ruas no bairro do Paar pelo prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), houve previsões sobre o seu papel na política, feitas pelo vereador Orlando Paulino (MDB), mais conhecido como Pará. Ele deixou no ar o desejo de ver o prefeito alçar voos mais altos e, entre outras falas, declarou aos presentes: “o homem (Daniel) não tem medo de desafio. Critique quem quiser criticar. Muito em breve vamos estar em um patamar bem maior”.



► A nova Diretoria Executiva da Unimed Belém, sob comando da médica Liane Rodrigues, fechou parceria com o Hospital Saúde da Mulher para realizar Transplantes de Medula aqui na capital. Até o momento, pacientes precisam ir à Fortaleza para fazer o procedimento.



► O município de Salinópolis completa 122 anos neste sábado, 21.