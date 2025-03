Haddad: governo acompanhará como será reação dos EUA sob perspectiva de recessão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 12, que o governo vai acompanhar como os Estados Unidos irão reagir em torno da perspectiva de risco de recessão na economia norte-americana. Na avaliação de Haddad, certamente os EUA não ficarão "parados" diante desse cenário.

"Vamos acompanhar como é que também vai ser a reação deles a essa perspectiva. Certamente eles não vão ficar parados em relação a isso", respondeu brevemente o ministro.

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que "não vê nenhuma recessão" nos EUA e que a economia americana "vai bombar".

O temor de uma recessão na economia norte-americana derrubou o mercado de ações no início da semana, reflexo também da preocupação com as tarifas impostas pelo republicano.