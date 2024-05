Guiana explora Margem Equatorial, enquanto Brasil não define posição sobre exploração, diz ministro

Nesta segunda-feira (27), o mministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse que a Guiana Francesa está “chupando de canudinho” o petróleo da Margem Equatorial, enquanto o Brasil segue sem definir uma posição sobre a exploração na região.

Alexandre Silveira fez a declaração durante a terceira reunião do Grupo de Trabalho de transições energéticas do G20, em Belo Horizonte (BH). O evento reúne as maiores economias do mundo, e o ministro de Minas e Energia presidiu a abertura nesta segunda-feira.

O grupo de trabalho é coordenado pela pasta em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e tem o objetivo de compartilhar informações e acelerar os benefícios da transição energética para todo o mundo.

“Nossos irmãos da Guiana estão chupando de canudinho as riquezas do Brasil, estão explorando na divisa, em um bloco adquirido no governo Dilma. Não podemos desrespeitar contratos. É direito do povo brasileiro conhecer suas riquezas”, afirmou Silveira.

Ele disse esperar com “ansiedade e angústia” a avaliação da licença ambiental por parte do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). A autarquia é responsável por avaliar os pedidos de licenciamento ambiental para exploração de petróleo, entre outras fontes energéticas.

O Ibama já negou a solicitação do governo federal para seguir com a exploração no local, no ano de 2023. A região compreende toda a faixa litorânea ao Norte do país. A discussão, no entanto, ainda não está encerrada.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, já afimou em ocasiões anteriores que o órgão ambietnal voltaria a tratar da liberação ainda neste ano.

“Eu não vejo como Justiça e como fonte de soberania nacional não podermos conhecer as potencialidades da Margem Equatorial, porque não acharam bonito, não é politicamente correto”, afirmou Silveira.

Belo Horizonte é a sede da terceira reunião do grupo de trabalho de transições energéticas do G20, até a próxima quarta-feira (29).