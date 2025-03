Grupo Educação sobe 4,70% em fevereiro ante alta de 0,26% em janeiro no IPCA

O grupo Educação saiu de um avanço de 0,26% em janeiro para alta de 4,70% em fevereiro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,28 ponto porcentual para a taxa de 1,31% do IPCA do último mês.

A maior contribuição veio do aumento de 5,69% nas mensalidades dos cursos regulares, por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo.

As variações mais agudas ocorreram no ensino fundamental (7,51%), ensino médio (7,27%) e pré-escola (7,02%).

"Educação todo mês de fevereiro tem essa sazonalidade", lembrou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA no IBGE.