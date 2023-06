Grupo amplia cultivo sustentável de palma de óleo em 10% e gera energia renovável

O Grupo BBF (Brasil BioFuels) registrou um aumento de 10% na área de cultivo sustentável de palma de óleo, também conhecida como dendê, passando de 68 mil hectares para 75 mil entre 2021 e 2022. Além disso, a empresa expandiu sua geração de energia renovável, atendendo mais de 140 mil clientes, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. A capacidade de produção de biodiesel também dobrou, alcançando a marca de 64 milhões de litros no ano. Esses resultados estão presentes no Relatório de Sustentabilidade de 2022 do Grupo BBF, que segue as diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative), uma metodologia amplamente reconhecida para relatórios de sustentabilidade em todo o mundo.

"O relatório demonstra o crescimento do nosso negócio e a diversificação do nosso portfólio de produtos. O Grupo BBF, fundado em 2008, tem experimentado um crescimento robusto e sustentável, de acordo com os princípios ESG (Environmental, Social and Governance) e alinhado com a missão da empresa", afirma Milton Steagall, CEO do Grupo BBF.

Segundo Steagall, o objetivo do Relatório de Sustentabilidade é apresentar aos colaboradores, investidores, fornecedores, clientes e comunidade o percurso do Grupo BBF, seus resultados e os desafios superados em 2022.

Empresa cultiva mais de 75 mil hectares de palma de óleo nos estados do Pará e de Roraima

No momento, o Grupo BBF cultiva mais de 75 mil hectares de palma de óleo nos estados do Pará e de Roraima, uma área 10% maior do que em 2021, quando a planta era cultivada em 68 mil hectares. Steagall afirma que a perspectiva é expandir a área de cultivo de palma na região amazônica, com o objetivo de aumentar em 100 mil hectares adicionais o cultivo sustentável da palma em Roraima, na região de São João da Baliza, onde a empresa foi fundada.

Planta da palma (Divulgação)

Além disso, o Grupo BBF dobrou sua capacidade de produção anual de biodiesel. Em 2021, a capacidade era de 32 milhões de litros, mas em 2022 atingiu 64 milhões de litros.

No que diz respeito ao aspecto ambiental, a empresa destaca o estoque de 25 milhões de toneladas de carbono resultante do cultivo sustentável da palma nos estados do Pará e Roraima, bem como o cuidado com 60 mil hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL).

Em 2022, uma nova usina termelétrica do Grupo BBF começou a operar no estado de Roraima. Atualmente, 25 usinas estão em funcionamento, com capacidade de geração de 86,8 MW de energia, atendendo mais de 140 mil pessoas em áreas isoladas da região Norte.