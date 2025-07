Gripe aviária: África do Sul e Cingapura retomam importação de frango brasileiro

A África do Sul e Cingapura retomaram as importações de carne de frango do Brasil, informou o Ministério da Agricultura nesta terça-feira (9). Os países comunicaram o fim das restrições após a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconhecer que está encerrado o foco de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) detectado em uma granja comercial em Montenegro (RS).

Com isso, já são 25 países que reabriram seus mercados ao frango brasileiro desde a notificação do caso no Rio Grande do Sul.

Entre os países que já retomaram as importações estão: Argélia, Argentina, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Cuba, Egito, El Salvador, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Índia, Iraque, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Mianmar, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Uruguai, Vanuatu e Vietnã.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Gripe aviária: mais 7 países retomam importação de frango brasileiro]]

Por outro lado, as exportações seguem suspensas para 10 destinos: Albânia, Canadá, Chile, China, Macedônia do Norte, Malásia, Paquistão, Peru, Timor-Leste e União Europeia. As restrições seguem os protocolos sanitários firmados com cada país e podem abranger o território nacional, o estado do Rio Grande do Sul, municípios específicos ou um raio de 10 km ao redor dos focos.

Atualmente, 17 países ainda vetam a compra de carne de frango especificamente do Rio Grande do Sul. Estão nessa lista Angola, Arábia Saudita, Armênia, Bahrein, Belarus, Casaquistão, Coreia do Sul, Kuwait, México, Namíbia, Omã, Quirguistão, Reino Unido, Rússia, Tajiquistão, Turquia e Ucrânia.

Outros mercados aplicaram restrições localizadas. Catar e Jordânia suspenderam as importações apenas do município de Montenegro (RS), onde o foco foi registrado. O Japão ampliou a restrição para incluir Campinápolis (MT) e Santo Antônio da Barra (GO), onde foram detectados casos de gripe aviária em produções de subsistência.

Seis países optaram por limitar os bloqueios a um raio de 10 quilômetros do foco: Hong Kong, Maurício, Nova Caledônia, São Cristóvão e Nevis, Suriname e Uzbequistão.

A expectativa do governo é que, com o reconhecimento oficial da OMSA de que o Brasil está livre da gripe aviária em plantéis comerciais, mais países flexibilizem as restrições e retomem as importações do frango brasileiro.