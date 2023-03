Governo propõe reajuste salarial de 9% para servidores públicos, diz categoria

O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) informou, nesta sexta-feira (10), que o governo federal apresentou uma proposta de aumento salarial de 9% para servidores públicos, juntamente com um acréscimo de R$ 200 no auxílio-alimentação. Esse aumento deve entrar em vigor a partir de maio deste ano.

Representantes do Fonacate se reuniram com integrantes do governo federal hoje para discutir o reajuste salarial de 2023. No mês passado, o governo havia oferecido um reajuste de 7,9%, mas as categorias rejeitaram e apresentaram uma contraproposta de 13,5%.

Depois da reunião desta sexta-feira, o presidente do Fonacate, Rudinei Marques, afirmou que o governo aumentou o percentual para 8,4%, mas depois de pressão dos servidores, elevou para 9%. O aumento do auxílio-alimentação também foi mantido em 43%, passando de R$ 458 para R$ 658.

Marques afirmou que o governo enviará a proposta formalizada na próxima segunda-feira para que possam ser levadas para as bases dos servidores, que irão decidir se aprovam ou não a proposta do governo. O Fonacate representa mais de 200 mil servidores públicos por meio de suas 36 afiliadas.

Segundo Marques, a negociação foi razoável e atende parcialmente à "corrosão inflacionária a que foram submetidos os salários" nos últimos anos. A Agência Brasil entrou em contato com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e aguarda resposta.