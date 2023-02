Governo propõe 8% de aumento salarial para servidores a partir de março

Durante reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP), realizada na quinta-feira (16) o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos propôs um reajuste salarial de 8% a todos servidores do Executivo federal a partir de março deste ano. Na ocasião, também foi proposto um aumento de 43% no auxílio alimentação dos servidores, que corresponde a R$ 200 reais. Como não é tributado, o acréscimo representa um aumento líquido.

VEJA MAIS

De acordo com o secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério da Gestão, Sérgio Mendonça, essas propostas contemplam o espaço de R$ 11,2 bilhões para reajustes e benefícios de servidores públicos que está previsto no orçamento deste ano.

A proposta de aumento salário será formalizada e enviada às entidades representativas, que podem apresentar uma contraproposta, após debate em assembleias com as categorias.