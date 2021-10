Governo paga hoje o restante da primeira parcela do Vale-gás; veja se você está contemplado

Nesta sexta-feira (01), o Governo do Pará realiza o pagamento da primeira parcela do Vale-gás aos beneficiários nascidos entre os meses de maio e dezembro, assim como os retardatários, nas agências do Banpará, até às 17h. O auxílio começou a ser distribuído na quinta-feira (30), aos nascidos entre janeiro e abril. Antes de se dirigir às unidades bancárias, o Governo orienta que os cidadãos consultem se estão na lista de contemplados, no endereço eletrônico disponibilizado pelo Banco. Neste link, é preciso digitar CPF e data de nascimento para realizar a consulta.

Cada beneficiário vai receber R$ 100,00, disponibilizados em forma de crédito pelo Banpará, com pagamento efetuado em duas parcelas. De acordo com informações divulgadas pelo Governo, o benefício deve alcançar 98 mil famílias paraenses em situação de vulnerabilidade social.

Para receber o “Vale Gás”, é preciso ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita declarada igual a R$0.