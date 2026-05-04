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Economia

Governo Lula lança campanha em defesa do fim da escala 6x1: 'Tempo é direito'

Ela diz também que ter apenas um dia de folga não garante um descanso do trabalhador e que isso se torna um "privilégio" que gera injustiça

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula. (Paulo Pinto/ Agência Brasil)

O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lançou na noite do domingo, 4, uma nova peça publicitária para defender o fim da escala 6x1. Na produção, o Executivo diz que ter mais tempo para descanso é um direito do trabalhador e que outras conquistas trabalhistas não quebraram o País, apesar do temor do mercado financeiro.

"Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade, foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. Tempo é direito", afirma a peça publicitária.

Ela diz também que ter apenas um dia de folga não garante um descanso do trabalhador e que isso se torna um "privilégio" que gera injustiça.

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"A luta aqui é por dignidade, por direito ao tempo, por saúde mental, por vida além do trabalho", diz um trecho. "Três de cada dez brasileiros com carteira assinada trabalham seis por um. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problemas", afirma a produção.

A peça também defende que a redução da jornada de trabalho vai acarretar uma melhora da produtividade por parte dos trabalhadores. "Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais os empregos. Um país exausto não cresce. Um país que respira, evolui. Mais tempo significa mais saúde, mais estudo, mais vida. Fim da escala seis por um é tempo com a família", diz.

O conteúdo foi compartilhado nos perfis do governo nas redes sociais. No Instagram, em 15 horas, obteve 3,6 mil curtidas e 600 compartilhamentos.

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6X1/JORNADA/PEC/GOVERNO/PUBLICIDADE/CAMPANHA
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