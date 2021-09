Governo lança linha de financiamento para produtores rurais que adotam práticas sustentáveis

Nesta quarta-feira (08), o governador Helder Barbalho apresentou uma nova linha de financiamento do Banco do Estado do Pará (Banpará), o BanPará Bio, que vai apoiar produtores rurais inscritos no Programa Estadual Territórios Sustentáveis.

O evento aconteceu no Boulevard das Feiras, na Estação das Docas, de forma simultânea à recepção diplomática ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão e a comitiva internacional formada por 10 embaixadores.

Helder informou que o BanPará Bio é mais uma ação do Governo do Pará para estimular o desenvolvimento sustentável no Estado. “O BanPará Bio é um fundo garantidor de investimentos em bioeconomia, que tem como objetivo apoiar a produção sustentável e as cadeias produtivas para a conservação e reestruturação da Amazônia”, ressaltou o governador.

AÇÕES AMBIENTAIS

Durante o evento, o gestor ainda detalhou as ações do Estado para zerar as emissões de carbono e reafirmou que, além das práticas repressivas, o Pará está avançando com políticas públicas transformadoras, por meio de programas ambientais que conciliam boas práticas, regularização ambiental e fundiária, e ainda financiamentos para práticas sustentáveis e integração institucional entre os órgãos.

“Temos buscado de maneira transversal construir soluções que têm por pilar a preservação da floresta, mas de maneira muito madura e consistente. Aprendemos que para preservar a floresta é determinante que possamos conciliar com a vida dos amazônidas e daqueles que aqui moram, desejam e querem construir esse modelo sustentável”, afirmou o governador.

Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), manifestou seu reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Governo do Pará. “Viemos trabalhando juntos e, quando vemos o plano de esforço do governador Helder, que vem sendo implementado desde o primeiro momento que assumiu o governo deste Estado, nós ficamos extremamente satisfeitos, porque estamos avançando na mesma direção, trabalhando com a mesma sinergia e com o mesmo esforço”, disse o vice-presidente.

“Agradecemos por todas as informações apresentadas e, certamente, serão de extrema importância para que nossos representantes de países amigos tenham uma compreensão melhor do que aqui ocorre e os desafios enfrentados, da forma como são enfrentados e, principalmente, do nosso compromisso com a preservação da Amazônia”, finalizou.