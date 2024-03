Governo estuda proposta de ‘vale carne’ para famílias inscritas no CadÚnico

O Governo Federal analisa uma proposta de criação de um auxílio para que famílias de baixa renda possam comprar até dois quilos de carne bovina por mês. A ideia foi apresentada por um grupo de pecuaristas do Mato Grosso do Sul (MS) ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, em uma reunião em Brasília.

De acordo com o titular da pasta, o projeto, chamado pelos pecuaristas de “Programa Carne no Prato”, foi encaminhado para análise da Casa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Para os produtores, o projeto pode beneficiar até 19,5 milhões de pessoas, além de criar uma demanda de mais de 2,3 milhões de cabeças de gado ao ano.

O encontro entre Paulo Teixeira e os pecuaristas aconteceu no dia 17 de agosto do ano passado, na sede do ministério em Brasília. Entre os membros da comitiva estavam o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni; e o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai.

Segundo Guilherme Bumlai, o benefício seria como um voucher no valor de R$ 35, que daria para comprar ao menos dois quilos de carne por mês. Inicialmente, seriam beneficiadas apenas famílias inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais (Cadúnico). Os vouchers seriam usados apenas em estabelecimentos conveniados.

Bumlai afirma que o consumo de carne bovina está em queda no país, ao contrário de outros tipos de proteínas, como suínos e frangos. Ele aponta que o programa serviria como um incentivo para o setor, que vem sofrendo com a recente queda no preço da arroba do boi. “Mesmo com os preços ainda elevados para o consumidor, os criadores são prejudicados pelos baixos preços do boi gordo", diz ele.