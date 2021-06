Governo do Pará reinicia Censo Previdenciário estadual

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) retomou na segunda-feira (14) o Censo Previdenciário, suspenso desde fevereiro, em virtude da segunda onda da pandemia do coronavírus. O recadastramento começou por Belém, com previsão de encerramento no mês de setembro de 2021. As informações são da Agência Pará.

Já a partir do dia 21, o Censo recomeça no Polo Militar, localizado no Comando da Polícia Militar em Belém, destinado apenas para policiais e bombeiros militares. Além da capital, as cidades de Castanhal, na Região Nordeste, e Santarém, no Baixo Amazonas, também reiniciam o novo cadastramento. Os segurados que moram nos municípios de Santa Isabel, na Região Metropolitana, e Monte Alegre, no Oeste do Pará, serão atendidos pelo serviço itinerante do Instituto, nova forma de atendimento que será implementada nesta segunda fase do Censo Previdenciário, com duas unidades móveis de atendimento que vão percorrer as cidades com mais de 150 beneficiários.

De acordo com o Governo do Pará, dos 48 mil aposentados e pensionistas, civis e militares do Estado, 12.936 já atualizaram os dados na primeira fase do Censo e 35.321 ainda não foram recadastrados. Estes devem agendar o comparecimento presencial pelo Sistema de Atendimento Agendado (Siaag), no site www.igeprev.gov.pa.br, onde constam também informações sobre o processo e a relação de documentos a serem apresentados pelos beneficiários.

O Censo Previdenciário tem por objetivo atualizar os dados cadastrais e viabilizar a elaboração de ações de gestão e educação previdenciária. É uma exigência da Lei Federal nº 10.887/2004 e Resolução 19.208, item 2.35 do TCE/PA, no que se refere ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdência dos Servidores Públicos. A não realização do Censo poderá ocasionar a suspensão e até um possível cancelamento do benefício, conforme o Capítulo III, da Instrução Normativa Nº 001, de 08 de janeiro de 2020.

Os dados coletados pelo Censo Previdenciário também devem contribuir para a implantação de melhorias na prestação dos serviços aos beneficiários, como a ampliação do atendimento aos usuários, conforme o plano de expansão do Igeprev.

Acompanhe o calendário com os locais e as datas para apresentação presencial da documentação exigida, após agendamento pelo Siaag.

Polos fixos

- Belém: 14/06/2021 a 13/09/2021. Sede do Igeprev, na avenida Alcindo Cacela, nº 1.962 - Nazaré

- Polo Militar: 21/06/2021 a 13/09/2021. Sede do Comando Geral, na avenida Augusto Montenegro, Km 9 - nº 8401 - Parque Guajará, Belém.

- Castanhal: 21/06/2021 a 22/07/2021. Uepa, na rua Pedro Porpino, nº 1.181 – Salgadinho.

- Santarém: 21/06/2021 a 27/07/2021. Centro Regional de Governo/Oeste do Pará, na travessa Benedito Guimarães, nº 120 - Centro

- Capanema: 27/07/2021 a 24/09/2021. No prédio da Secretaria Municipal de Educação, na avenida Barão de Capanema, s/n - Centro.

- Itaituba: 28/07/2021 a 03/08/2021. EEM Benedito Correa de Souza, na avenida Marechal Candido Rondon, nº 672 - Boa Esperança.

- Altamira: 09/08/2021 a 20/08/2021. Uepa, na avenida Bom Jesus, s/n - Mutirão.

- Tucuruí: 27/08/2021 a 14/09/2021. Uepa, na rua 4, nº 20 - Santa Mônica.

- Salvaterra: 16/09/2021 a 20/09/2021. EEM Professor Ademar Nunes Vasconcelos, na avenida Victor Engelhard 15 de agosto, nº 339 - Centro.

- Marabá: 20/09/2021 a 14/10/2021. UEPA, na avenida Hiléia, s/n – Agrópoles do INCRA - Amapá.

- Breves: 23/09/2021 a 29/09/2021. 13ª URE – Unidade Regional de Educação, na travessa Justo Chermont, nº 41 - Centro.

- Abaetetuba: 30/09/2021 a 30/11/2021. IFPA, na av. Rio de Janeiro, 3322 – Francilândia.

- Ananindeua: 05/10/2021 a 29/12/2021. Shopping Metrópole Ananindeua, na rodovia BR-316, KM 04, n.º 4.500

- Redenção: 04/11/2021 a 25/11/2021. Uepa, na rua Mato Grosso, 137 – Setor Alto Paraná.

- Paragominas: 03/12/2021 a 28/12/2021. Uepa, na rodovia PA-125, s/n - Angelim.

Polos itinerantes/ Junho

- Monte Alegre: 21/06/2021 a 29/06/2021. Unidade móvel

- Santa Izabel do Pará: 21/06/2021 a 02/07/2021. Unidade móvel