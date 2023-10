Governo do Pará confirma ponto facultativo na segunda-feira (9), após o Círio

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho e publicado na edição desta quinta-feira (5), do Diário Oficial do Estado, faculta o expediente na próxima segunda-feira (9), nas repartições integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo.

A medida costuma ser adotada pelo Estado sempre na segunda-feira subsequente à grande romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Conforme o decreto publicado, “os órgãos e entidade das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística”, devem estabelecer estaca de serviço, inclusive os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, para garantir a continuidade do atendimento à população.