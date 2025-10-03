Capa Jornal Amazônia
Governo do Brasil descarta retorno do Horário de Verão em 2025

Ministério de Minas e Energia afirma que medida perdeu efeito e seguirá em avaliação periódica

fonte

Horário de Verão (Renato Araújo/Agência Brasil)

O Governo Federal informou que não adotará o Horário de Verão em 2025. A decisão foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), que ressaltou que a política pública deixou de gerar benefícios significativos para o sistema elétrico brasileiro.

Historicamente, o Horário de Verão tinha como principal objetivo reduzir o consumo de energia elétrica por meio do aproveitamento da luz natural, com o adiantamento dos relógios em uma hora. A prática foi aplicada no Brasil durante décadas, mas perdeu espaço nos últimos anos.

Por que o Horário de Verão perdeu efetividade

Estudos realizados em 2019 apontaram que a mudança nos hábitos de consumo da população e o maior uso de equipamentos de refrigeração durante a tarde alteraram o padrão de demanda. A chamada “máxima de energia” deixou de ocorrer à noite e passou a se concentrar por volta das 15h, comprometendo a eficiência da medida.

Segundo o MME, esses fatores reduziram a economia de energia que antes justificava a adoção do horário diferenciado. Por isso, a prática foi suspensa a partir daquele ano e não será retomada agora.

Setor elétrico e transição energética

O setor elétrico brasileiro segue em transformação, especialmente diante da transição energética e das mudanças climáticas. Nesse cenário, o MME informou que continuará avaliando periodicamente a possibilidade de retorno do Horário de Verão, dentro das reuniões do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), com o objetivo de assegurar a segurança e a confiabilidade do sistema.

 
