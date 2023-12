Governo cria grupo para estudar aumento do etanol na gasolina

Nesta terça-feira (19), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) aprovou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de analisar tecnicamente e deliberar sobre a proposta de aumentar o teor de etanol anidro na gasolina de 27,5% para 30%.

A medida é um dos pontos do projeto de lei “Combustível do Futuro”, que está na Câmara dos Deputados. Porém, o texto enviado pelo governo diz que a fixação de percentuais superiores ao limite atual depende de constatação de viabilidade técnica. O ministro não deu prazo para apresentação do parecer técnico do grupo.