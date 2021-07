Governo assina termo que garante a 186 produtores espaços de comercialização na Ceasa de Castanhal

Nesta terça-feira (13), o Governador Helder Barbalho assinou um termo de Comodato celebrado entre o Governo do Estado através das Centrais de Abastecimento do Pará (CEASA-PA) e a Associação Feira do Produtor Rural em Castanhal (AFEPRUC), que contemplou 186 produtores rurais de Castanhal que tem como base, a agricultura familiar. O documento é referente a unidade regional da CEASA/PA, voltada à agricultura familiar, localizado na Tv. Comandante Assis, 2922 e fez parte da cerimônia de entrega da nova Avenida Brasil.

Para o presidente da Associação Feira do Produtor Rural em Castanhal (Afepruc), Reinaldo Silva, o espaço vai proporcionais mais segurança para o trabalho dos produtores. "Vamos poder plantar, produzir, comercializar e vender os produtos, já que estamos assegurados pelo Governo" enfatiza.

"Aqui em Castanhal, quem utiliza os espaços na CEASA são os produtores da agricultura familiar, eles estavam de uma forma indevida, mas agora, com o acordo de comodato, está regularizado o espaço para eles utilizarem e também um certificado individual para cada produtor. Com isso, eles saberão qual sua respectiva área na CEASA Castanhal", destacou o presidente da CEASA, Scaff Filho.

Já o Governador do Pará, ressaltou sobre a interiorização da CEASA. "Castanhal é um polo produtivo que agrega vários municípios que vivem do comércio, mas também da agricultura familiar, esse espaço é a garantia de um produto de qualidade e com custo baixo", declarou.

Durante o evento, também ocorreu a cerimônia de certificação dos produtores rurais para comercialização no espaço da CEASA do município.