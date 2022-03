Governo anuncia mais de 900 vagas somente para área da saúde em 2022; confira as oportunidades

A secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará (SEPLAD PA), Hana Ghassan, anunciou em suas redes sociais que novos editais para concursos na área da saúde estão previstos para esse ano no Estado.

“Como estamos na fase de licitação da banca organizadora dos concursos, os editais da área da saúde estão previstos para o segundo semestre de 2022”, declarou a secretária.

Diversos hospitais devem ser contemplados com os novos editais, como o Hospital Ophir Loyola , Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Santa Casa PA e a Secretaria de Estado da Saúde.

Hospital Ophir Loyola

Recentemente foi divulgado, no Diário Oficial do Estado, o Aviso de Licitação para contratação da banca organizadora. A licitação por meio concorrência é prevista para março de 2022. Com comissão formada, estão sendo previstas 121 vagas para a instituição.

Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Com comissão especial já formada, o processo para contratação da banca organizadora já está em andamento. A licitação é prevista para março de 2022.

O certame prevê a oferta de 219 vagas para cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14.

Santa Casa de Misericórdia

Está em andamento o processo que visa a contratação da banca organizadora do concurso. A abertura de concorrência pública deve ocorrer no dia 22 de março.

Para a Santa Casa, a previsão é que sejam abertas 250 vagas. As oportunidades serão distribuídas entre cargos de nível médio e superior, com salário inicial de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14.

Secretaria de Estado da Saúde

O processo de licitação que visa a contratação da banca organizadora do concurso SESPA foi retomado. A sessão é prevista ainda para esse mês de março.

Conforme o projeto básico, estão previstas 315 vagas para cargos de nível médio e superior. A expectativa é que mais de 12 mil candidatos participem do certame.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)