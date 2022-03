Pará deve abrir mais de mil vagas em concursos públicos este ano; veja quais são

Pelo menos seis concursos públicos devem ser abertos neste ano, no Estado do Pará, ofertando um total de mil vagas em diversas áreas. O maior deles é o da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), com 315 vagas, conforme já informado pelo Governo do Estado. Somente na área da saúde, serão quatro certames: além da Sespa, estão previstos os concursos do Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) e Fundação Santa Casa Misericórdia o Pará (FSCMPA).

A gestão estadual deve ainda realizar o concurso da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA). Já no Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), um outro certame vai ofertar 74 vagas.

“Como estamos na fase de licitação da banca organizadora dos concursos, os editais da área da Saúde estão previstos para o segundo semestre de 2022", declarou a secretária de Planejamento, Hana Ghassan, ao responder para seguidores que questionaram sobre o assunto nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal O Liberal, no mês de janeiro, ela já havia anteciado que o Estado pretendia realizar 13 concursos públicos este ano. Alguns deles já foram abertos, como o do Corpo de Bombeiros, que oferta mais de 400 vagas.

VEJA MAIS

Veja os concursos públicos que devem ser abertos no Pará este ano:

► Secretaria de Estado da Saúde (Sespa) - 315 vagas;

► Hospital Ophir Loyola (HOL) - 121 vagas;

► Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV) - 219 vagas; e

► Fundação Santa Casa Misericórdia o Pará (FSCMPA) - 250 vagas.

► Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) – 67 vagas;

► Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) – 74 vagas

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)