Governo analisa novos estudos sobre horário de verão e pode fazer anúncio nesta quarta-feira (16)

O Ministério de Minas e Energia deve anunciar nesta quarta-feira (16) a decisão sobre se o governo vai adotar o horário de verão em 2024. Segundo integrantes do governo, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) irá divulgar novos estudos sobre a disponibilidade de energia para os consumidores e possíveis alterações nas condições hidrológicas. O Pará ficou fora dos últimos horários de verão até a extinção em 2019.

O operador do sistema também afirma que o adiantamento dos relógios deve contribuir para uma economia de R$ 400 milhões por ano.

O ministro de Minas e Energia já havia dito anteriormente que o horário de verão só voltaria se fosse “imprescindível”. “Isso que estou fazendo é serenidade, equilíbrio, diálogo, para que a gente só faça na imprescindibilidade, se não for imprescindível, vamos esperar o período chuvoso”, disse o ministro em entrevista a jornalistas.

Economia de R$ 400 milhões

Um estudo do ONS indica que a implementação do horário de verão em 2024 for adotada, até 2026 a economia total pode ser de até R$ 1,8 bilhão por ano.

A proposta de ressuscitar o horário de verão se baseia em parte na economia de energia, mas principalmente no melhor aproveitamento da energia solar, reduzindo a necessidade de acionamento das termelétricas, que são mais caras e poluentes.

Isso se justifica pelo fato de que a geração de energia eólica ocorre principalmente de madrugada e pela manhã, enquanto a solar acontece durante o dia. Ao ajustar os relógios, os padrões de consumo se alinham melhor com os períodos de maior geração dessas fontes mais econômicas.

A sociedade fica dividida em relação à medida, tendo os que reclamam de acordar mais cedo, mudar a rotina, mas há quem prefira uma hora a mais de luz do sol, depois do trabalho, para passeios e atividades.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)