Governadores pedem mais investimentos públicos e privados na área portuária

A navegabilidade dos rios paraenses e a liderança do estado na produção de minérios, além da posição de destaque na produção de grãos, bubalinos e proteína animal, conferem ao estado o título de solução para o Brasil na logística nacional e no escoamento da produção, segundo fala do governador Helder Barbalho, durante o segundo dia do Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, realizado em Belém, nesta terça-feira (20).

“A partir de investimentos privados e púbicos, poderemos viabilizar o trânsito regional dessa produção, com a estratégia de investimento nesse diferencial logístico que incrementa o potencial econômico paraense”, pontuou o chefe do Executivo, e continuou. “É o diferencial de um Estado que é composto de rodovias estratégias e portos diferenciados, sem que haja a necessidade de maiores investimentos em dragagem”, explica.

A fala dele se juntou ao de outros governadores, como o de Roraima, Antônio Denarium, que também pediu mais investidores e até informou o número do celular pessoal durante o evento.

Em suas redes sociais, Helder Barbalho informou que destacou os desafios de reestruturar a malha rodoviária rodoviária paraense e de como a estratégia logística tem sido o potencial do nosso Estado, a partir de investimentos públicos e privados, para potencializar a economia do Pará. "O objetivo do Governo do Estado é poder criar e investir cada vez mais nessa estratégia, dando segurança jurídica para que as empresas possam investir no Estado em obras de infraestrutura, dando melhores condições de tráfego às rodovias, visando a acessibilidade em todas as regiões de integração, possibilitando que mais empreendimentos se consolidem e invistam no Pará", escreveu.