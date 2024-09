Governador anuncia pagamento da 1ª parcela do 13° salário; veja o cronograma

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou na tarde desta quinta-feira (26), o pagamento da 1ª parcela do 13º salário aos 160 mil servidores ativos e inativos do estado. O pagamento contemplará 50% e será feito já na próxima semana, nos dias 3 (quinta-feita) e 4 (sexta-feira) de outubro. O governador postou um vídeo no seu perfil no Instagram para anunciar o pagamento.

No vídeo, Helder aparece em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa da Semana do Clima, em uma chamada de vídeo com a vice-governadora Hana Ghassan, e com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão. Eles faziam, em Ananindeua, a entrega de benefícios do programa Sua Casa.

Hana destacou que o pagamento “já é uma tradição antes do Círio”. “É dinheiro conta, é injeção de recursos na economia do nosso estado, para a gente poder prestigiar os nossos servidores ativos e inativos, pagando antes de Círio, e ajudando a ter um Círio ainda mais bacana para as famílias paraenses”, completou Helder.

A antecipação ocorre desde 2019. Segundo Hana Ghassan, “são mais de R$ 640 milhões que vão movimentar a economia do nosso Estado”.

“Isto é fruto possível graças ao ajuste fiscal, à responsabilidade fiscal, ao equilíbrio das contas públicas e a uma gestão eficiente, que valoriza os servidores e cuida da nossa população”, finalizou o governador.

Cronograma de pagamento da primeira parcela do 13° salário dos servidores estaduais:

Dia 03 (quinta-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 04 (sexta-feira) – Auditoria-Geral, Casa Civil, Casa Militar, Defensoria Pública, Gabinete da Vice-Governadoria, PGE, Sedap, Seaf, Sectet, Seplad, Sefa, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Sejudh, Seop, Sespa, Seaster, Seinfra, Secom, Setur, Semu, Seirdh, Sepi, Secir, NGTM, NGPM, NEPMV, NGPR, Seac, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Seap, Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Adepará, Agetran, Arcon, Ceasa, Codec, Cohab, PCE/PA, Detran, EGPA, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Imetropara, Iasep, IGEPPS, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Uepa, Ideflor-Bio, CPH, Fundação ParaPaz e Seduc (capital e interior).