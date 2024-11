Google anuncia Pix por aproximação na Carteira Digital e outras novidades; veja

A Google Brasil apresentou em evento com a imprensa na sede em São Paulo, nesta segunda-feira (04), as novas funcionalidades do Pix, o método de pagamento instantâneo brasileiro, em sua Carteira Digital. O presidente da empresa, Fabio Coelho, e o presidente do Banco Central do Brasil (Bacen), Roberto Campos Neto, iniciaram a reunião para destacar a importância a forma de pagamento no Brasil.

O representante do Bacen afirma que "a tecnologia é um instrumento de acesso à democratização" e que o Pix traz uma "agilidade muito grande" para a vida das pessoas, principalmente para quem encontra dificuldades de logística. Ele ainda afirmou ainda que, em breve, serão anunciadas funções de rastreio e bloqueio de valores da plataforma de pagamentos instantâneos.

Em agosto desse ano, a Google havia anunciado a implementação do Pix em sua Carteira Digital - que permitia apenas pagamentos por cartões de crédito e débito. As novidades da vez são: Pix por aproximação, Pix para compra on-line e ter mais segurança com essa forma de pagamento. O serviço já está disponível para todos os clientes dos bancos C6 e PicPay, que já possuem uma parceria com o Google. Em breve a função será contemplada aos usuários do Itaú.

Pix por aproximação

Os pagamentos via Pix por aproximação, ativado pela tecnologia NFC (Comunicação por Campo Próximo), serão feitos aproximando o celular Android desbloqueado - para mostrar intenção de pagamento - do terminal de pagamento (maquininha), utilizando contas bancárias previamente vinculadas à Carteira do Google.

"A loja digita o valor do pix na maquininha, da mesma forma que se gera um código QRCode. Mas a partir daqui, o terminal estabelece a conexão via NFC com o celular para carregar os detalhes da transação de pagamento", detalha Natacha, chefe de parcerias em pagamentos do Google para Améria Latina.

Pix para compras on-line

Pensando em praticidade, a Google anunciou, ainda, o Pix para compras on-line. Com a funcionalidade, o comprador conseguirá pagar diretamente com a carteira do Google, na própria página da compra.

"Basta o usuário escolher a opção pagar com PIX e ao clicar nele, o usuário visualiza as contas vinculadas à carteira, e o processo de pagamento é simplificado em três passos: selecionar a conta, confirmar os detalhes da transação e, por fim, aprovar o pagamento.", diz Litvinov

Assim, o comprador economiza tempo em não precisar copiar o código de pagamento, abrir o aplicativo do banco, procurar a opção de Pix, copiar e colar o código, verificar as informações, pagar e voltar ao site da compra para verificar o pagamento.

Mais Segurança

Para levar mais seguranças aos usuários, foi apresentado, ainda, a ferramenta "Modo Noturno" na carteira digital. Ao ser ativada, a função possibilitará transferências entre 20h e 6h apenas para chaves já utilizadas anteriormente e CNPJs.

Além disso, foram anunciadas novas funcções no Google Play Protect, como um sistema de autenticação para o bloqueio de dispositivo offline.

"Quando o telefone é roubado, uma das primeiras ações dos ladrões é colocá-lo em modo offline. Com essa função, o celular exige autenticação sempre que entra em modo offline, oferecendo proteção proativa", apontou Marcelo Ferrante, head de parcerias de Android do Google no Brasil.

Outra novidade foi na ferramenta para localizar e bloquear o telefone remotamente por meio de outro dispositivo, chamada "Encontre meu Dispositivo". Reforçando ainda mais a segurança do usuário, segundo o Google, agora, é possível bloquear o celular usando apenas o número do telefone. O Brasil foi a primeiro país a usufruir dessa função e mais de 1 milhão de pessoas já optaram por pela funcionalidade anti-roubo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)