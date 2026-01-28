Gleisi: manutenção da Selic em 15% seria 'um absurdo' e implica em aumento dívida pública

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira, 28, que a manutenção da taxa de juros em 15% seria "um absurdo" e que isso implica no aumento da dívida pública brasileira. A declaração da ministra ocorre poucas horas antes de o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgar a taxa Selic, com previsão de que se mantenha no mesmo patamar, de 15%, que está desde junho de 2025.

"Dentro do governo, nós temos externado que é um absurdo os juros continuarem neste patamar de 15%. Isso só tem implicação em uma coisa: o aumento da dívida pública brasileira. Aí tem gente querendo que a gente faça corte no fiscal para baixar a relação de dívida-PIB. Querem que gente deixe de gastar em saúde e educação. Porque a cada um ponto porcentual da taxa de juros, significa R$ 50 bilhões. Então, eu não vejo o porquê manter", disse a ministra.

Gleisi afirmou ainda que não há motivos que justifiquem a atual taxa Selic. Segundo ela, a inflação dentro da banda da meta e a queda do dólar e do preços dos alimentos deveriam ser acompanhados de uma redução dos juros.

"A quem interessa? Para que manter essa taxa de juros? Eu realmente espero que todo mundo pare e faça uma reflexão e comece a baixar a taxa de juros nessa próxima reunião", declarou a ministra.

A ministra também afirmou que espera que as autoridades monetárias que participam do Copom tenham uma "sensibilidade sobre o que está acontecendo no País". O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) realiza nesta quarta-feira sua primeira reunião do ano, com perspectiva de manter a Selic em 15%.