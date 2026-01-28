Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Gleisi: manutenção da Selic em 15% seria 'um absurdo' e implica em aumento dívida pública

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais afirmou ainda que não há motivos que justifiquem a atual taxa Selic

Estadão Conteúdo
fonte

Gleisi Hoffmann (Tarso Sarraf / O Liberal)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quarta-feira, 28, que a manutenção da taxa de juros em 15% seria "um absurdo" e que isso implica no aumento da dívida pública brasileira. A declaração da ministra ocorre poucas horas antes de o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgar a taxa Selic, com previsão de que se mantenha no mesmo patamar, de 15%, que está desde junho de 2025.

"Dentro do governo, nós temos externado que é um absurdo os juros continuarem neste patamar de 15%. Isso só tem implicação em uma coisa: o aumento da dívida pública brasileira. Aí tem gente querendo que a gente faça corte no fiscal para baixar a relação de dívida-PIB. Querem que gente deixe de gastar em saúde e educação. Porque a cada um ponto porcentual da taxa de juros, significa R$ 50 bilhões. Então, eu não vejo o porquê manter", disse a ministra.

Gleisi afirmou ainda que não há motivos que justifiquem a atual taxa Selic. Segundo ela, a inflação dentro da banda da meta e a queda do dólar e do preços dos alimentos deveriam ser acompanhados de uma redução dos juros.

"A quem interessa? Para que manter essa taxa de juros? Eu realmente espero que todo mundo pare e faça uma reflexão e comece a baixar a taxa de juros nessa próxima reunião", declarou a ministra.

A ministra também afirmou que espera que as autoridades monetárias que participam do Copom tenham uma "sensibilidade sobre o que está acontecendo no País". O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) realiza nesta quarta-feira sua primeira reunião do ano, com perspectiva de manter a Selic em 15%.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BC

COPOM

JUROS

Gleisi Hoffmann
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

inflação

Gleisi: manutenção da Selic em 15% seria 'um absurdo' e implica em aumento dívida pública

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais afirmou ainda que não há motivos que justifiquem a atual taxa Selic

28.01.26 13h18

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Margem Equatorial

Sonda da Petrobras na Foz do Amazonas será auditada após vazamento

Perfuração no bloco 59 segue suspensa e só retornará após autorização da ANP

28.01.26 10h02

SEU BANCO PODE LIQUIDAR?

Intervenções do BC expõem fragilidades de bancos digitais e reforçam alerta aos investidores;entenda

Economistas apontam falhas de gestão, governança e liquidez como causas centrais das liquidações e defendem diversificação como principal estratégia de proteção, mesmo com a cobertura do FGC.

28.01.26 9h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

CNH mais barata

Detran Pará reduz quase pela metade valor das taxas da CNH; veja quanto fica!

Medida acompanha as regras do Programa CNH do Brasil

21.01.26 18h41

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda