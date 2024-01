Geração de energia no Brasil em 2023 atinge crescimento recorde de 10.324,2 MW

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta quarta-feira (3) que a geração de energia elétrica encerrou 2023 com um aumento de 10.324,2 megawatts (MW), impulsionado principalmente pelas fontes eólica e solar. Somente em dezembro, foram adicionados 1,9 mil MW, com a entrada em operação de 51 unidades geradoras em todo o país.

O crescimento anual superou a meta estabelecida pela Aneel para o ano passado, atingindo o maior incremento na matriz elétrica brasileira desde 2016, com a adição de 9.527,8 MW à geração de energia naquele ano.

VEJA MAIS

A energia eólica foi a principal contribuinte para o aumento, registrando um acréscimo de 4.919 MW com a inauguração de 140 unidades no ano passado, correspondendo a 47,65% do incremento total. Em segundo lugar, a energia solar teve um aumento de 4.070,9 MW com a entrada em operação de 104 centrais fotovoltaicas, representando 39,51% do acréscimo.

O total de 291 empreendimentos de energia entrou em operação em 19 estados ao longo do ano, com os maiores acréscimos ocorrendo na Bahia (2.614 MW), Rio Grande do Norte (2.278,5 MW) e Minas Gerais (2.025,7 MW).

Os dados do Sistema de Informações de Geração da Aneel (Siga) revelam que, com o aumento em 2023, o Brasil acumulou 199.324,5 MW de potência elétrica fiscalizada pela agência, prevendo superar a marca de 200 mil MW neste ano. O Siga destaca que 83,78% das unidades de produção de energia no país são consideradas renováveis, com destaque para a energia hídrica (55,19%), seguida por eólica (14,4%), biomassa (8,43%) e solar (5,77%).