Gasolina ultrapassa os R$ 7 em vinte Estados; ministro diz que tende a subir mais

O relatório da Agência Nacional do Petróleo (ANP) aponta que vinte Estados brasileiros já registraram postos vendendo o litro de gasolina acima de R$ 7. Segundo a pesquisa semanal, em sete Estados, o preço médio do combustível é superior a R$ 7. O documento foi na segunda-feira (9).

Nesta terça-feira (9), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, manifestou preocupação com a possibilidade de desabastecimento de combustíveis provocada pela alta demanda na Petrobras. Segundo ele, a elevação no preço do petróleo tende a aumentar com a chegada do inverno no hemisfério norte, em virtude da necessidade de aquecimento, que aumenta a demanda por gás e outros combustíveis.

"Preços dos combustíveis. O que ocorreu? Por que houve aumento? Principalmente pela alta do petróleo, 60% só em 2021, e com tendência, com a chegada do inverno no hemisfério norte, de subir um pouco mais", declarou Albuquerque.

O Rio Grande do Norte possui o maior valor médio do combustível, sendo comercializado o litro a R$ 7,228, seguido do Piauí, com um valor médio de venda a R$ 7,214 e do Rio de Janeiro, a R$ 7,211 o litro.

Na quinta alta consecutiva, a pesquisa aponta que a elevação foi de 2,25% no período de uma semana, com o valor médio do litro da gasolina no país em R$ 6,710. No entanto, a ANP encontrou o litro do combustível sendo comercializado a R$ 7,999 no Rio Grande do Sul.