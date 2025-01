Gasolina em Belém acumula alta de 15,8% no último ano, aponta Dieese/PA

O Dieese/PA divulgou um estudo sobre o comportamento dos preços médios do litro da gasolina comercializada nos postos de combustíveis das 27 capitais brasileiras, com base nos dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo (ANP). A análise revelou que os consumidores de Belém estão pagando mais caro pelo litro da gasolina nos últimos 12 meses, comparando os preços médios praticados na cidade.

O levantamento também destacou que os reajustes nos preços dos combustíveis não foram uniformes, mas, de forma geral, impactaram os postos da capital paraense. Em alguns casos, os aumentos ultrapassaram 15%.

De acordo com os dados da ANP, analisados pelo Dieese/PA, na semana de 22 a 28 de dezembro de 2024, o litro da gasolina foi vendido, em média, a R$ 6,14 nos postos de Belém, com preços variando entre R$ 5,95 e R$ 6,29. Em comparação ao mesmo período de 2023, entre 24 e 30 de dezembro, o preço da gasolina subiu cerca de 15,8%.

No caso do etanol, o preço médio em Belém na última semana de 2024 foi de R$ 4,67, com valores oscilando entre R$ 4,37 e R$ 4,89, o que representou um aumento de 13,9% em 12 meses. Já o óleo diesel (S10) teve preço médio de R$ 5,98, com variação entre R$ 5,85 e R$ 6,49, acumulando alta de 5,7% no mesmo período.

Por fim, o estudo ressalta que os combustíveis desempenham um papel crucial na composição dos preços de bens, produtos e serviços da economia. Qualquer reajuste nos seus valores reflete diretamente na inflação e no custo de vida da população, impactando a inflação.