Gasolina e etanol aumentam de preço no Pará nesta terça-feira (30) após reajuste de distribuidoras

Os preços de etanol hidratado e gasolina devem ficar mais caros nos postos do Pará ainda nesta terça-feira (30). A informação foi do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado do Pará (Sindicombustíveis-PA), que emitiu nota nesta noite. A razão do reajuste é que as distribuidoras aumentaram os preços. Os valores dependem de cada fornecedor dos postos, então os aumentos podem variar de empresa para empresa.

"O Sindicombustiveis Pará alerta para o reajuste no preço da gasolina e do etanol hidratado. O fato ocorre em decorrência das distribuidoras de combustíveis terem reajustado os novos preços no sistema. A entidade ressalta que, até o fim do dia, os estabelecimentos já terão reajustado os preços de gasolina e do etanol hidratado, em razão do fluxo de comercialização de combustíveis, com compra diária das distribuidoras", diz a nota do sindicato.

Ainda na nota, o Sindicombustíveis afirma: "Com isso, o consumidor pagará por dois aumentos consecutivos, visto que já é previsto, a partir de 01 de junho, aumento nos preços por ocasião da alteração do ICMS nos Estados".