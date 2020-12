Gás de cozinha tem novo reajuste de 5%, em vigor a partir desta quinta

A Petrobras anunciou, na manhã desta quinta-feira (3), novo aumento no preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg, de 5%, na refinaria. O reajuste entra em vigor ainda hoje, no Pará e em todo o Brasil. Segundo um balanço feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base em dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), na semana passada, entre 22 e 28 de novembro, o botijão de gás era comercializado a uma média de R$ 78,93 na capital paraense, podendo variar entre R$ 73 e R$ 85.

O órgão técnico aponta, ainda, que o preço do gás de cozinha comercializado no Pará continua entre os mais altos do país. O valor muda de acordo com as regiões do Estado, alcançando, em algumas, valores superiores a R$ 100 por botijão. A entidade diz que a tendência para este mês de dezembro é de mais reajustes no preço do produto ao consumidor final. Em termos de impacto, segundo o Dieese, até o mês passado, quem ganhava até um salário mínimo (atualmente R$ 1.045) gastava em torno de 7,55% por mês com o gás de cozinha. Para este mês de dezembro, dependendo do repasse às distribuidoras o impacto deve ser bem maior.