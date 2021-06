Gás de cozinha fica quase 6% mais caro nas refinarias e deve atingir o bolso dos paraenses

O preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos teve reajuste de 5,90%, conforme autorizado pela Petrobrás no último sábado (12), e já entrou em vigor em Belém. É a quinta alteração do valor do produto neste ano, considerando a variação de janeiro a junho. Na Região Metropolitana de Belém (RMB), entre os dias 6 de 12 deste mês, o preço médio encontrado do botijão foi de R$ 92,91 com o menor preço a R$ 88,00 e o maior a R$ 99,99. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA).

De acordo com o Dieese, o preço do botijão do gás de cozinha de 13 quilos comercializado no Estado do Pará, continua entre os mais caros do país e varia de preço entre as várias regiões do território paraense, alcançando em alguns casos valores superiores a R$ 100 por unidade.

Com a nova alteração do preço nas refinarias da Petrobrás, a tendência para os próximos dias do mês de junho é de alta em função do aumento de quase 6%. “Em termos de impacto econômico, até o mês passado (maio de 2021), quem ganhava até um salário mínimo de R$ 1.100 tinha um impacto em torno de 8,4% por mês. Para este mês de junho de 2021, dependendo do tamanho do repasse deste novo aumento, o impacto será bem maior”, afirma o relatório do Dieese.

A primeira alteração do preço, no ano, foi em 7 de janeiro, de 6%. Em seguida, em 8 de fevereiro, houve novo aumento; em 5%. Dia 1 de março, a alta foi de 5% também, taxa que se manteve no aumento de 4 de abril, até ser alterado para 5,90%, no último, no dia 12 deste mês.