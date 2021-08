Fundo Esperança: Inscrições para segunda fase encerram nesta sexta (20)

Terminam nesta sexta (20) as inscrições para a nova fase do Programa Fundo Esperança 2021. Nesta etapa, Micro e pequenas empresas do setor de transformação e cooperativas de trabalho, transporte e agricultura familiar serão as categorias beneficiadas.

O limite do valor do financiamento nesta segunda fase do programa para microempresas é de, até, R$ 10 mil, e de R$ 15 mil para empresas de pequeno porte e cooperativas de trabalho, agricultura familiar e transporte.

A proposta do programa é proporcionar uma cota dos recursos do Fundo - cerca de R$ 15 milhões à empreendedores das 12 regiões de integração do Estado.

Inscrições

Para se inscrever é necessário que o CNPJ das entidades empresariais esteja ativo na Receita Federal. Além disso, as empresas precisam ter sido constituídas até o dia 4 de março de 2021.

De acordo com a coordenadora dos programas econômicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Raquel Albuquerque, o Governo do Estado busca alavancar o setor produtivo durante essa nova fase de empréstimos. “Nós analisamos como foi distribuído o Fundo Esperança na primeira fase e observamos que o setor da indústria da transformação precisa também deste financiamento, e como é um setor estratégico, nós avaliamos priorizá-lo nesta etapa. As cooperativas, também, são prioridade”, ressalta a coordenadora.

Relação de documentos exigidos para microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativas, no momento da contratação:

a) Documento de Identificação da pessoa jurídica (Certificado do CNPJ, Contrato Social, Estatuto Social, Ata de Constituição) de acordo com o porte da empresa;

b) Comprovante de Domicílio da pessoa jurídica;

c) Documento de Identidade oficial com foto do(s) sócio(s) representante(s) legal(ais) da pessoa jurídica;

d) Comprovante de Residência no nome do (s) sócio (s);

e) Caso não haja comprovante de residência no nome do (s) sócio (s), deverá ser apresentada Declaração de Residência.

Os empreendedores que tiveram suas propostas aprovadas poderão comparecer em qualquer agência do BANPARÁ portando a documentação comprobatória para a contratação do financiamento conforme calendário estabelecido pelo mês de constituição do CNPJ:

Em caso de perda de prazo ou inscrição feita após a data de pagamento prevista, os empreendedores têm até o dia 23 de agosto para se dirigir a qualquer agência do Banpará.

Serviço: Para mais informações basta enviar um e-mail para o fundoesperanca@sedeme.pa.gov.br ou entrar em contato pelo WhatsApp Fundo Esperança, o (91) 98466-6404.

Veja a lista de alguns setores empresariais que podem ser beneficiados pelo Fundo Esperança:

Fabricação de produtos de panificação industrial

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

Abate e fabricação de produtos de carne

Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos

Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais

Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis

Fabricação de outros produtos alimentícios

Fabricação de produtos cerâmicos

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado

Laticínios

Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

Fabricação de móveis

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais

Fabricação de biocombustíveis

Metalurgia dos metais não-ferrosos

Preparação e fiação de fibras têxteis

Fabricação de bebidas não-alcoólicas

Fabricação de produtos de material plástico

Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção

Fabricação de produtos químicos inorgânicos

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

Fabricação de calçados

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Instalação de máquinas e equipamentos

Fabricação de produtos de borracha

Produção de ferro-gusa e de ferroligas

Atividade de impressão

Fabricação de bebidas alcoólicas

Desdobramento de madeira

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins

Construção de embarcações

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais

Siderurgia

Curtimento e outras preparações de couro

Fabricação de vidro e de produtos do vidro

Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos

Fabricação de cimento

Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas

Fabricação de produtos diversos

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral

Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente

Fabricação de produtos e preparados químicos diversos

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão

Fabricação de produtos derivados do petróleo

Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão

Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária

Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

Torrefação e moagem de café

Fabricação de artigos de malharia e tricotagem

Fabricação de máquinas-ferramenta

Fundição

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores

Fabricação de produtos farmoquímicos

Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos

Fabricação de produtos farmacêuticos

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes

Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos

Coquerias

Tecelagem, exceto malha