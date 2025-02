Fundo Amazônia registra R$ 990 milhões de doações em 2024

O Fundo Amazônia, mecanismo de financiamento para a proteção da Amazônia Legal, recebeu cerca de R$ 990 milhões em 2024. O valor supera em cinco vezes o número registrado em 2023, e foi doado por países como Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca e Japão. Antes disso, o fundo ficou paralisado entre os anos de 2019 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Com informações do Estadão.

O terceiro maior repasse, de R$ 276 milhões, ou o equivalente a 28% do montante, foi feito pelos Estado Unidos, desempenho que está ameaçado após a posse de Donald Trump. Em declarações recentes, o atual presidente americano, afirmou que recuará com decisões ambientais realizadas pela gestão antecessora, de Joe Biden. Trump também retirou o país do Acordo de Paris, que previa um pacto de 190 países para manter a temperatura do planeta abaixo de 2 graus.

VEJA MAIS

O fundo é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que negocia novos repasses de R$ 400 milhões nas próximas semanas, sendo R$ 314 milhões do Reino Unido e R$ 86 milhões da Dinamarca. O projeto foi criado em 2008 e é a principal ferramenta de captação de recursos internacionais focados na preservação e no desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. O valor captado é direcionado a projetos de prevenção e combate ao desmatamento, além de iniciativas de conservação florestal.