Funcionários do Banco do Brasil paralisam contra reestruturação

Funcionários do Banco do Brasil fazem nesta quarta-feira, 10, uma paralisação nacional para pressionar contra o programa de reestruturação da empresa, que prevê o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5 mil pessoas em programa voluntário.

O estado de greve foi aprovado por 87% dos trabalhadores em uma assembleia virtual na sexta-feira 5.

Mas a decisão final de paralisar se deu após fracassar rodada de negociação intermediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

"Mostramos que estamos dispostos a negociar. Acreditamos na via negocial e queremos continuar as tratativas", disse o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João Fukunaga.