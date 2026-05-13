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Economia

Setor industrial de São Paulo critica fim da taxa das blusinhas: "sabota a economia nacional"

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a MP que zera o tributo federal para mercadorias importadas

Estadão Conteúdo
fonte

"A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil", alega a Fiesp (Reprodução/Freepik)

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), criticou, em nota, o anúncio do fim da chamada "taxa das blusinhas".

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A decisão foi oficializada pelo governo federal por meio de uma Medida Provisória (MP), publicada para alterar as regras de tributação das importações de baixo valor.

[[(standard.Article) Abit: Fim da 'taxa das blusinhas' penaliza quem produz no Brasil]]

A entidade defende que a presidência do Congresso devolva a Medida Provisória (MP) do governo que isenta de impostos o e-commerce internacional. "A medida, se mantida, gera uma concorrência desleal que destrói empregos no Brasil e sabota a economia nacional", afirmou a Fiesp.

Na noite desta terça-feira, 12, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma MP que zera o tributo federal da "taxa das blusinhas", um imposto federal sobre mercadorias importadas de até US$ 50.

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