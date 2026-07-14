Fies 2026 disponibiliza 3,7 mil vagas no Pará

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), oferecendo 3.740 vagas em universidades particulares do Pará para o segundo semestre de 2026. O cadastro é totalmente gratuito e deve ser realizado pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior até a próxima sexta-feira, 17 de julho.

Para participar da seleção, o candidato deve ter feito pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010, atingido pontuação média igual ou superior a 450 e não ter zerado a redação.

Ao todo, no país, são ofertadas 75,5 mil vagas para ingresso no segundo semestre de 2026 em 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos e turnos para o segundo semestre.

Conforme o MEC, todas as vagas já ofertadas até o momento que ainda não foram ocupadas estão somadas às novas vagas previstas para esta edição. O objetivo é ocupar todas as previstas para o ano.

Fies Social – O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico). Pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social poderão financiar até 100% dos encargos educacionais, de modo a cobrir os valores das mensalidades.

Os estudantes pré-selecionados com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, inscritos nas vagas do Fies Social, estão dispensados da comprovação da renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), mas devem comparecer à comissão para validação das demais informações. Caso a CPSA identifique, entre as informações prestadas, discrepância referente à renda familiar declarada, poderá ser exigida a apresentação de documentação complementar para comprovação.

Os pré-selecionados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, tanto no Fies Social como no Fies, deverão comprovar a sua condição por meio de laudo médico, atestando a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Confira a distribuição das vagas do Fies para o segundo semestre de 2026 por unidade da Federação (UF):

UF Vagas

Acre 255

Alagoas 1.311

Amapá 393

Amazonas 2.308

Bahia 9.244

Ceará 5.479

Distrito Federal 1.221

Espírito Santo 1.306

Goiás 1.849

Maranhão 3.076

Mato Grosso 1.210

Mato Grosso do Sul 958

Minas Gerais 8.085

Pará 3.740

Paraíba 2.179

Paraná 3.436

Pernambuco 3.580

Piauí 2.134

Rio de Janeiro 4.254

Rio Grande do Norte 1.159

Rio Grande do Sul 2.531

Rondônia 1.019

Roraima 242

Santa Catarina 1.587

São Paulo 11.301

Sergipe 1.007

Tocantins 636

Total Geral 75.500

Serviço:

Cronograma completo do Fies:

Inscrições: 14 a 17 de julho

Resultado: 30 de julho

Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto

Lista de Espera: 7 a 24 de setembro.