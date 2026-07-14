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Economia

Fies 2026 disponibiliza 3,7 mil vagas no Pará

Governo federal destaca que o cadastro online é de graça e deve ser feito até sexta-feira (17)

O Liberal
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Fies financia a graduação de estudantes em faculdades privadas. Para participar, a instituição precisa aderir ao programa do governo e ter boas notas nas avaliações oficiais do Sinaes. (Foto: Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) abriu inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), oferecendo 3.740 vagas em universidades particulares do Pará para o segundo semestre de 2026. O cadastro é totalmente gratuito e deve ser realizado pelo Portal Acesso Único ao Ensino Superior até a próxima sexta-feira, 17 de julho. 

Para participar da seleção, o candidato deve ter feito pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010, atingido pontuação média igual ou superior a 450 e não ter zerado a redação.

Ao todo, no país, são ofertadas 75,5 mil vagas para ingresso no segundo semestre de 2026 em 1.274 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 28.741 cursos e turnos para o segundo semestre.

Conforme o MEC, todas as vagas já ofertadas até o momento que ainda não foram ocupadas estão somadas às novas vagas previstas para esta edição. O objetivo é ocupar todas as previstas para o ano. 

Fies Social – O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico). Pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social poderão financiar até 100% dos encargos educacionais, de modo a cobrir os valores das mensalidades. 

Os estudantes pré-selecionados com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, inscritos nas vagas do Fies Social, estão dispensados da comprovação da renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), mas devem comparecer à comissão para validação das demais informações. Caso a CPSA identifique, entre as informações prestadas, discrepância referente à renda familiar declarada, poderá ser exigida a apresentação de documentação complementar para comprovação. 

Os pré-selecionados para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, tanto no Fies Social como no Fies, deverão comprovar a sua condição por meio de laudo médico, atestando a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Confira a distribuição das vagas do Fies para o segundo semestre de 2026 por unidade da Federação (UF): 

UF                                Vagas 

Acre                               255 

Alagoas                          1.311 

Amapá                            393 

Amazonas                      2.308 

Bahia                              9.244 

Ceará                             5.479 

Distrito Federal              1.221 

Espírito Santo                1.306 

Goiás                              1.849 

Maranhão                       3.076 

Mato Grosso                   1.210 

Mato Grosso do Sul        958 

Minas Gerais                  8.085 

Pará                               3.740 

Paraíba                          2.179 

Paraná                           3.436 

Pernambuco                  3.580 

Piauí                              2.134 

Rio de Janeiro               4.254 

Rio Grande do Norte     1.159 

Rio Grande do Sul         2.531 

Rondônia                       1.019 

Roraima                         242 

Santa Catarina              1.587 

São Paulo                      11.301 

Sergipe                          1.007 

Tocantins                       636 

Total Geral                    75.500 

Serviço:

Cronograma completo do Fies:  

Inscrições: 14 a 17 de julho   
Resultado: 30 de julho   
Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto  
Lista de Espera: 7 a 24 de setembro.

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