Exportações do Pará crescem 18% no primeiro semestre e superávit chega a US$ 11,4 bilhões

China segue como principal destino dos produtos paraenses, enquanto minério de ferro, cobre e soja lideram a pauta de exportações do estado

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) diz que desde agosto do ano passado, quando começaram a vigorar as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, as vendas para o mercado estadunidense vêm recuando ( Foto: Divulgação / APPA )

O Pará exportou US$ 13 bilhões entre janeiro e junho de 2026, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. No mesmo intervalo, o estado importou US$ 1,6 bilhão, alta de 24,2%. Com isso, a balança comercial paraense fechou o primeiro semestre com superávit de US$ 11,4 bilhões — quando as exportações superam as importações — segundo dados do Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Somando exportações e importações, a chamada corrente de comércio atingiu US$ 14,6 bilhões, avanço de 18,7% na comparação com os seis primeiros meses de 2025. O desempenho colocou o Pará como o 5º maior estado exportador do país, respondendo por 7,2% das exportações brasileiras. Nas importações, o estado ficou na 13ª posição, com participação de 1,1%.

A pauta exportadora continua concentrada em produtos minerais. O minério de ferro e seus concentrados liderou as vendas externas e respondeu por 39,3% de tudo o que o Pará exportou no semestre. Em seguida aparecem os minérios de cobre e seus concentrados, com 23,6%, e a soja, responsável por 9,5% das exportações.

Também figuram entre os principais produtos enviados ao exterior a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (4,9%), a alumina (óxido de alumínio) (4,8%), o alumínio (2,9%), o ouro não monetário (2,8%) e o ferro-gusa e outros produtos siderúrgicos (2,5%).

Na comparação com o primeiro semestre de 2025, os embarques de minério de ferro, minério de cobre, carne bovina, ouro e soja registraram crescimento. Já produtos como alumina, minérios de alumínio e gás natural apresentaram redução nas exportações.

A China permaneceu como a principal compradora dos produtos paraenses, concentrando 40,5% de todas as exportações do estado no semestre. Bem atrás aparecem Alemanha (6,6%), Japão (4,1%), Índia (4,1%), Coreia do Sul (3,6%), Polônia (3,4%), Estados Unidos (3,2%) e Suécia (3,1%).

Do lado das importações, o principal produto adquirido pelo Pará foram os adubos e fertilizantes químicos, que representaram 20,3% das compras internacionais. Na sequência aparecem óleos combustíveis de petróleo (12,1%), geradores elétricos e suas partes (9,5%), elementos químicos inorgânicos (6,8%), equipamentos para engenharia civil (5,9%) e gás natural (5,6%).