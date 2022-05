FGTS extraordinário: Caixa libera pagamento do nono lote hoje, sábado (28/05)

Começa neste sábado (28) o pagamento do nono lote para o saque extraordinário de até R$ 1.000 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores poderão ser retirados por 42 milhões de trabalhadores, o que pode gerar uma injeção de R$ 30 milhões na economia.

Os pagamentos serão realizados conforme o mês de aniversário do trabalhador, e seguem neste mês de maio e junho, com saque extraordinário liberado hoje e na próxima quarta, primeiro de junho.

VEJA MAIS

Quem tem direito ao saque extraordinário?

O valor de até R$ 1.000 está disponível para todos os trabalhadores que possuem saldo em contas do FGTS. O saque extraordinário acontecerá apenas uma vez, e será considerado o saldo disponível na data do débito na conta do Fundo. Os valores bloqueados na conta não estarão disponíveis, como as operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário.

Calendário de pagamento do FGTS:

Nascidos em janeiro: 20/04

Nascidos em fevereiro: 30/04

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Nascidos em outubro: 01/06

Nascidos em novembro: 08/06

Nascidos em dezembro: 15/06

Como movimentar o saldo?

O crédito será disponibilizado na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Após a liberação dos valores na conta, será possível efetuar o pagamento de boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual ou realizar pagamentos por meio de QR code.

O trabalhador também poderá transferir o valor para outras contas bancárias da Caixa ou de outra instituição financeira, além de realizar transações por meio do Pix e fazer saques nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)