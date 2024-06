Férias no Marajó: Saiba quanto custa para conhecer a ilha

Composto por 16 municípios, o arquipélago do Marajó é considerado a maior ilha fluviomarítima do mundo. Localizado no norte do Estado, o Marajó é um dos principais destinos das férias de muitos paraenses e turistas que visitam o Estado, especialmente durante o verão amazônico. De acordo com o levantamento feito pelo Grupo Liberal, as opções de hospedagens podem variar de R$ 70 a mais de R$ 300, a depender do tipo de acomodação, número de pessoas e serviços incluídos.

Os principais atrativos das ilhas são as várias opções de praias e de atividades que envolvem o ecoturismo, com destaque para o uso de búfalos como meio de transporte em algumas cidades do Marajó. Para desfrutar dos encantos das ilhas, as opções mais viáveis de acesso são os barcos, lanchas e balsas que, geralmente, partem de Belém.

Soure

Na pousada For You, em Soure, as acomodações individuais custam a partir de R$ 70, durante a semana, e R$ 170, no fim de semana. Já para quartos compartilhados para até quatro pessoas, os valores ficam entre R$ 220 a R$ 320.

Os turistas de Soure também podem contratar os serviços de aluguel de carro particular, com motorista, que custam entre R$ 20 e R$ 30, a depender do trajeto.

Salvaterra

Já em Salvaterra, há a opção da Pousada dos Guarás, com tarifas entre R$ 1.507 e R$ 1.419, por pessoa, para três dias. O pacote inclui passagens de barco ida e volta, traslados de chegada e saída na ilha, passeios a cidade de Soure, praias e centro artesanal, e café da manhã.

Joanes

Para os visitantes que desejam conhecer Joanes, as opções de hospedagem podem chegar a mais de R$ 600 para um fim de semana. Para sábado e domingo podem ser encontradas acomodações a partir de R$ 612, na pousada Ventania do Rio-Mar, com café da manhã incluído. Já na pousada das Estrelas, as diárias são a partir de R$ 275, para dois adultos, também incluso o café da manhã.

Breves

Em Breves, o Hotel Marajoara dispõe de opções a partir de R$ 155, para duas pessoas, com café da manhã incluído. No Hotel Paraiso Bom Jesus, os valores dos quartos por diária, para uma pessoa, custam entre R$ 210 a R$ 435. Para o casal, os valores ficam entre R$ 330 a R$ 870.

Travessia

Para chegar ao Marajó, os passageiros tem opções de barcos, navios, lanchas e catamarãs. Nos navios que saem de Belém, as passagens para quem opta pelas redes custam em média R$ 100 a R$ 130; nas suítes, as passagens podem variar de R$ 360 (valor unitário) a R$ 1.650 (para 5 pessoas). A compra pode ser realizada pela internet ou diretamente no Terminal Hidroviário de Belém.

Já para aqueles que escolhem fazer a travessia de lancha, o valor está custando em média R$ 67 por pessoa.