Feira do Cooperativismo abre em Belém e projeta 2025 como marco no setor

A Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP) começou nesta quinta-feira (24), em Belém, reunindo as principais cooperativas do estado em um encontro voltado à troca de experiências, divulgação de produtos e fortalecimento do setor. Representantes das cooperativas participantes falam sobre a importância da feira e as expectativas para o próximo ano, que promete ser decisivo para o crescimento e consolidação do cooperativismo no Pará e em todo o país.

Para Cleomar Abreu, diretor-executivo da Sicredi Norte, a FENCOOP ocorre em um momento simbólico, principalmente por estarmos nos aproximando de 2025, o ano internacional das cooperativas. “A expectativa é grande. Participamos desde a primeira edição da feira e acreditamos muito no potencial do evento para reforçar o cooperativismo na região Norte, onde ainda há muito espaço para crescer”, diz Cleomar.

Já o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destacou a potência do modelo cooperativista para o desenvolvimento econômico que, segundo ele, é um dos modelos que mais crescem em todo o mundo. “Eu acredito no cooperativismo. Cada cooperado é um empresário, e quando ele se enxerga como tal, fortalece tanto o próprio negócio quanto a cooperativa como um todo”, afirmou.

Ele também fez uma conexão direta com a COP30, que será realizada em Belém no próximo ano. “Um cooperado precisa entender que ele pode fazer parte de algo maior. Vamos receber 60 mil visitantes na COP30 e temos cooperativas locais preparadas para mostrar o verdadeiro sabor da Amazônia, como é o caso da Canta, em Tomé-Açu.”

Renêe Sarmento, gerente de relacionamento do Sicoob Coimppa, ressaltou que o evento já antecipa as discussões sobre o cooperativismo em 2025: “A ONU declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas e a FENACOOP vem para mostrar à população a relevância desse modelo de negócio coletivo, que promove renda, trabalho e desenvolvimento social”.

Um dos expositores, Aguinaldo Júnior, presidente da cooperativa Unisegur, frisou a prática da intercooperação como elemento essencial. “Aqui conseguimos colocar em prática o sexto princípio do cooperativismo. Isso aquece o mercado local e gera rentabilidade. Com a COP30 chegando, o setor tem tudo para ganhar ainda mais visibilidade.”

Já para a presidente da Associação Comercial do Pará, Elizabete Grunvald, “a feira cresce a cada ano e já não cabe mais onde está”. Para ela, o associativismo está diretamente ligado ao desenvolvimento local e completa: “A cooperação é a base da nossa economia e do desenvolvimento do Estado”.

Nesta quinta -feira aconteceu a abertura do evento que segue de portas abertas até sábado, 26 de abril. É possível visitar o espaço gratuitamente das 15h às 22h, na Estação das Docas, em Belém.

Confirma a programação completa:

25 de abril – sexta-feira

9h: Encontro de Mulheres Cooperativistas – ALEPA

9h: Encontro Anual da CENTRAL CUIA – Sede do Sistema OCB/PA

14h: Oficina Políticas públicas e acesso a crédito na agricultura familiar – Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

15h: Exposição de produtos e serviços das cooperativas – Galpão 3, Estação das Docas

18h: Cozinha Show – Galpão 3, Estação das Docas

20h30: Apresentação Cultural – Galpão 3, Estação das Docas

26 de abril – sábado

9h: Encontro de Jovens Cooperativistas - Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

9h: Oficina de projetos fundo Amazônia - Sede do Sistema OCB/PA

14h: Encontro da Juventude Catadora - Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

14h: Oficina de turismo cooperativo - Sede do Sistema OCB/PA

15h: Exposição de produtos e serviços das cooperativas – Galpão 3, Estação das Docas

18h: Cozinha Show – Galpão 3, Estação das Docas

20h30: Apresentação Cultural – Galpão 3, Estação das Docas



Serviço:

Feira de Negócios do Cooperativismo (FENCOOP)

Local: Estação das Docas, Belém – Armazém 3

Data: 24 a 26 de abril de 2025

Horário: Das 15h às 22h