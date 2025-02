Feirão Serasa Limpa Nome: 164 agências dos Correios no Pará atendem consumidores com dívidas

A edição deste ano do Feirão Serasa Limpa Nome já começou visando ajudar os paraenses a regularizarem suas dívidas. Desde segunda-feira (24/02), a população conta com 164 agências dos Correios em todo o estado, com 17 unidades na região metropolitana de Belém e 8 agências na capital paraense para resolver pendências financeiras com descontos de até 99%. A expectativa é de um aumento significativo no volume de atendimentos, com uma maior adesão do público em comparação ao ano passado, quando mais de 150 mil paraenses foram atendidos nas agências dos Correios.

Atendimento no Feirão Serasa na central dos Correios na manhã desta terça (25/02). (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O cenário de endividamento no Pará e as vantagens do Feirão

De acordo com Marcelo Gomes Pinheiro, superintendente dos Correios no Pará, o Feirão é uma grande oportunidade para quem busca a regularização de nome, principalmente para quem tem dívidas com empresas de diversos setores. “Hoje, todo mundo tem alguma dívida. Então, esse é o momento de negociar e regularizar o nome que consta em cadastros e registros de inadimplência”, afirma.

Marcelo Gomes Pinheiro, superintendente dos Correios no Pará. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O Feirão oferece descontos expressivos e a possibilidade de parcelamento das dívidas em até 72 vezes, além de permitir o pagamento com Pix para valores mais baixos, o que facilita a regularização imediata. Essa facilidade tem atraído muitos paraenses que procuram resolver a situação financeira de maneira prática e rápida.

Parceria estratégica com os Correios: uma solução para quem não tem acesso à internet

A edição deste ano também contou com o reforço da parceria com os Correios, essencial para aqueles que não têm acesso ao meio digital.

Daniel Bizanha, coordenador de marketing na Serasa, ressalta a importância de ter um atendimento presencial nas agências, já que muitas pessoas não estão familiarizadas com as ferramentas online ou não têm acesso à internet.

Daniel Bizanha, coordenador de marketing na Serasa. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

"O Feirão oferece uma solução física, com canais de atendimento de confiança, onde a pessoa pode negociar sua dívida de forma segura e sem complicações", explica.

Novidades e ampliação de parcerias

Além das condições facilitadas de pagamento, o Feirão Serasa Limpa Nome de 2025 traz como novidade a participação de mais de 1.400 empresas, abrangendo diversos setores, como bancos, financeiras, universidades, empresas de telefonia, varejo e muitos outros.

Esse número significativo de empresas, aliado aos descontos agressivos e às condições facilitadas de pagamento, tende a atrair um número ainda maior de pessoas interessadas em resolver suas pendências financeiras.

Até 31 de março, o Feirão segue oferecendo a possibilidade de quitar dívidas com descontos e parcelamentos vantajosos, seja de forma presencial nas agências dos Correios ou online, pelo site e aplicativo da Serasa.