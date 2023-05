Feirão reúne ao menos 120 lojistas de Belém em campanha que oferece descontos de até 60%

Começa nesta quarta-feira (24) a campanha “Feirão do Imposto 2023” no Pará, movimento em que diversas lojas vendem produtos e serviços com preços até 60% mais baixos, descontando o valor dos tributos. Já são 120 lojistas participando da edição deste ano, que segue até o domingo (28). O período foi escolhido em alusão ao Dia Livre de Impostos (DLI), mobilização nacional contra a alta carga tributária do Brasil, que será realizada na quinta-feira (25).

A entidade que coordena o Feirão no Estado é o Conselho de Jovens Empresários (Conjove), ligado à Associação Comercial do Pará (ACP). O coordenador do Feirão do Imposto 2023, Alírio Rodrigo Gonçalves, diz que o movimento já é realizado há 21 anos, com a missão de conscientizar a sociedade sobre a carga tributária. A expectativa é de que 200 lojistas participem neste ano.

“Nós, em parceria com empresários e lojistas, proporcionamos ações de venda conscientizando sobre a alta carga tributária que o consumidor paraense paga nos produtos. Há um aumento nas vendas no mercado justamente porque o empresário faz uma absorção do valor do imposto, e os produtos ficam com o preço mais acessível”, ressalta.

Segundo o coordenador, os paraenses podem aproveitar este evento comprando e conhecendo produtos que vão estar com absorção de imposto. Além de várias lojas de rua, também estão participando três shopping centers de Belém - Bosque Grão Pará, Pátio Belém e Boulevard Shopping. No comércio online, alguns estabelecimentos também terão descontos em delivery. A lista de locais está disponível no infográfico.

Gasolina e gás

O “Dia D” do Feirão será no sábado (27), em que a gasolina vendida em um posto de combustíveis terá o custo de R$ 2,69 o litro, sem o repasse de impostos. E o gás de cozinha custará R$ 65 no mesmo dia.

“São dois produtos muito fortes, que pesam no bolso do brasileiro e que vão estar com uma isenção grande de impostos, uma absorção feita pelo empresário. Mas os dois itens têm condições para venda. Para gasolina, serão até 20 litros por cliente para os primeiros 200 clientes, ou seja, serão quatro mil litros em oferta de gasolina - lembrando que não pode fazer abastecimento em vasilhame e nem em garrafas. O cliente tem que ir com o veículo que caiba os seus 20 litros de gasolina para aproveitar. O gás de cozinha terá um limite de 50 botijões, sendo apenas uma unidade por CPF”, orienta Alírio.

Importância

Conscientizar a população paraense quanto ao valor pago pelos produtos é o principal objetivo do Feirão, de acordo com o coordenador. “Muitos produtos têm mais da metade do valor final só de imposto, como é o caso da gasolina. Não é o empresário que está ganhando, e sim uma alta carga tributária que incide sobre esses itens. Então, queremos fazer essa conscientização para a sociedade cobrar o retorno desse imposto em saúde, em saneamento, em transporte público, em educação e nas mais diversas esferas que o poder público tem que investir”, avalia.

Na avaliação do presidente do Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), Eduardo Yamamoto, um dos representantes da classe lojista, além do caráter de conscientização sobre cobrança de impostos, o Feirão ainda tem o objetivo de que os consumidores aproveitem as promoções, vendo o real impacto dos tributos sobre mercadorias e serviços.

“Acho que o mais memorável é a ação da gasolina sem imposto, que gera uma repercussão. Ano após ano, a gente vê o movimento tendo mais adesões - no início era só o Boulevard Shopping, hoje já são vários shoppings da Região Metropolitana aderindo a isso, sem contar as ações de outros municípios, como Santarém e Abaetetuba. Nesta edição, acho que teremos de 15% a 20% de todas as lojas aderindo nos shopping centers. Como são quase dois mil lojistas, então ao menos 400 devem participar”, adianta Eduardo.

